Völlig verändert: Schauspielerin Sonja Kirchberger polarisiert Fans mit neuem Look

Teilen

Top oder Flop? „Bergretter“-Neuzugang Sonja Kirchberger (58) hat auf Instagram ihren neuen Look geteilt – doch der gefällt nicht jedem.

Ein neuer Look ist immer etwas Aufregendes. Schauspielerin Sonja Kirchberger hat sich getraut und ihren neuen Look auf Instagram veröffentlicht. Auf dem Foto hat sie blonde Locken und einen stylischen Pony. Sogar roten Lippenstift hat die 58-Jährige aufgetragen. Zwar mögen 383 Nutzer das Foto. Allerdings gibt es auch viele vernichtende Kommentare. „Das bist Du leider nicht mehr“, schreibt ein Nutzer, gefolgt von einem weinenden Katzen-Smiley. Ein anderer schreibt: „Ich mag Dich nicht in ‚blond‘“, gefolgt von einem entsetzten Smiley.

Sophia Thomalla bis Mariella Ahrens: Diese Stars hatten schon Rollen bei „Der Bergdoktor“ Fotostrecke ansehen

Und ein anderer Nutzer trauert sogar dem früheren Aussehen hinterher: „Neiiin!“, schreibt er schockiert und ergänzt: „Sorry…schade um früheres Aussehen“. Einige sind allerdings auch begeistert. „SO SO BEAUTIFUL WONDERFUL WOMAN“, freut sich ein Nutzer. Und ein anderer postet einfach sehr viele Kuss- und Herz-Smileys. Offenbar ist sich Sonja Kirchberger selbst darüber im Klaren, dass der neue Look sehr anders ist und der ein oder andere Fan sie nicht wiedererkennen wird: „Nice to meet you“, schreibt sie in Anlehnung an die Grußformel, die man in englischsprachigen Ländern benutzt, wenn man jemanden zum ersten Mal trifft!

„Schade um früheres Aussehen“ – Fans üben vernichtende Kritik

Den Look hat sich Kirchberger offenbar für eine neue Rolle zugelegt. Dies enthüllt ihr Kommentar unter dem Foto: „Rolle Elise für ‚Die Bergretter‘ 2023 ZDF“, schreibt sie dort. Und klar: Als Schauspielerin muss man wandelbar sein. Die 58-Jährige ist in ihrer langen Karriere dabei schon in die unterschiedlichsten Rollen geschlüpft. Ihren Durchbruch feierte sie mit dem Erotikfilm „Die Venusfalle“, in dem sie die gefährliche Verführerin Coco verkörperte. Seitdem gehört sie zu den bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands und war bereits in unzähligen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen.

Eigentlich kommt Sonja Kirchberger jedoch aus dem Tanzbereich. Als gebürtige Wienerin schaffte sie es sogar als Balletttänzerin in die Wiener Staatsoper! Wenig verwunderlich also, dass sie 2016 bei „Let’s Dance“ zu sehen war. Insgesamt sind die vielen Verwandlungen fast schon zum Markenzeichen von Sonja Kirchberger geworden. Das letzte Foto bei Instagram zeigte sie zwar noch mit langen gewellten Haaren. Insgesamt sind ausgefallene Looks für die Schauspielerin aber nichts Ungewöhnliches. Sogar Dreadlocks oder raspelkurze Haare hatte sie schon. Bleibt zu hoffen, dass sie auch auf die Kritik gefasst ist!