„Bergretter“-Star Michael Pascher taucht bei Heidi Klums Halloween-Party als Serienmörder auf

Von: Samantha Matheiowetz

Auch dieses Jahr hat Heidi Klum wieder eine Halloween-Party geschmissen. Eigentlich stehen dabei sie und ihr skurriles Kostüm im Fokus, aber auch einige Gäste stachen dieses Jahr heraus.

New York – Die Gästeliste von Heidi Klums (50) Halloween-Party war wieder lang und voller Prominenter. Jedes Jahr blicken alle gespannt auf den Auftritt der Gastgeberin, da sich das Model bekanntlich immer selbst übertrifft mit ihrer Verkleidung. Mit von der Partie waren dieses Jahr auch die Darsteller der ZDF-Serie „Die Bergretter“. Serienliebling Michael Pascher griff dabei zu einem gewagten Kostüm, das die Meinungen im Netz spaltet.

In diesen Kostümen erschien „Die Bergretter“-Crew bei Heidi Klums Halloween-Party

Die Freude dürfte groß gewesen sein, als Heidi Klum nach ihrem Gastauftritt bei „Die Bergretter“ die Darsteller zu ihrer Party am Dienstagabend in New York einlud. Erscheinen konnten allerdings nur die Schauspieler Luise Bähr (44), Michael Pascher (44) und Stefanie von Poser (44). Luise Bähr kam passend zur Serie im Bergsteiger-Kostüm, während ihre Kollegin Stefanie von Poser im strassbesetzten Glitzerkostüm als „emanzipierte KI“ aufkreuzte. Michael Pascher entschied sich für einen orangen Gefängnis-Overall, trug eine Nerd-Brille und ein blaues Deckelfass mit sich, um sich als der Serienmörder Jeffrey Dahmer zu verkleiden. Wir haben unsere Leser bei Facebook nach ihrer Meinung zu dem Outfit gefragt.

Unter den Facebook-Beiträgen von „Extratipp“ und „Schlager: Exklusive Insider-Informationen“ (gehören zu IPPEN.MEDIA) schimpfen die Nutzer: „Was ist daran so witzig? Das ist eher makaber“, „Total geschmacklos“ und „Sowas muss nicht sein“. Andere können die Aufregung überhaupt nicht nachvollziehen und finden die Verkleidung „cool“ und „ziemlich lustig“. Trotz Halloween: Ist dieses Kostüm unangebracht oder nicht?

Der „Bergretter“-Star auf dem schmalen Grat zwischen „cool“ und „geschmacklos“

Mit der Idee, sich als der Serienmörder Jeffrey Dahmer zu verkleiden, ist der „Bergretter“-Star Michael Pascher nicht allein. Nach der Netflix-Doku „Dahmer“ (2022) wurde die Erscheinung des US-amerikanischen Killers fast schon Kult. Die Kommentare zu dem Halloween-Auftritt von Michael Pascher zeigen: Für viele ist es keine Schande, sich als ein Serienmörder zu verkleiden, der über 15 Morde begangen hat. Manche finden es grundsätzlich überflüssig, dass überhaupt darüber diskutiert wird und schreiben: „Wieso muss heutzutage alles auf die Goldwaage gelegt werden?“

Die Gastgeberin löste mit ihrem Kostüm weniger Diskussionen aus: So farbenfroh erschien Heidi Klum bei ihrer Halloween-Party. Verwendete Quellen: facebook.com/schlagerinsider; facebook.com/extratippcom; instagram.com/michael_pascher