„Bergretter“-Star zeigt verborgenes Talent - Fans rasten aus: „Gibt es irgendwas, was du nicht kannst?“

Von: Leyla Yildiz

Schauspielerin Maxi Warwel offenbart ihr Talent. © Instagram / maxi_warwel

Die Schauspielerin Maxi Warwel ist besonders durch ihre Rolle in „Die Bergretter“ bekannt. Jetzt überraschte sie ihre Fans aber mit einem anderen Talent.

München - In der ZDF-Serie „Die Bergretter“ kennen die Zuschauer Maxi Warwel als taffe Polizistin Jessika Pollath. Doch sie überzeugt nicht nur durch ihre schauspielerische Leistung - auf Instagram offenbarte sie nun ein weiteres großes Talent: Warwel kann singen.

In einem rund dreiminütigen Video ist sie zusammen mit ihrem Partner Bernhard Piesk zu sehen. Er ist ebenfalls Schauspieler (bekannt durch die Lotta-Reihe) und zeitgleich Musiker. Gemeinsam singen sie das Lied „Ocean Eyes“ von der weltbekannten Sängerin Billie Eilish. Ganz verliebt schauen sie sich zu Beginn in die Augen, ein verschmitztes Lächeln auf den Lippen. Dann fängt Piesk an, die ersten Akkorde mit der Gitarre anzustimmen.

Bergretter-Star Maxi Warwel überrascht mit verborgenen Talent: Gesangsduett mit ihrem Partner

Kurz danach steigt Maxi Warwel mit dem Gesang ein und haut damit die Follower aus den Socken. Ihre Stimme ist samtweich, gefühlvoll und voller Kraft. Als dann Bernhard Piesk auch noch in den Gesang mit einstimmt, ist der Gänsehautmoment perfekt. Zu dem Video schreibt sie: „Vielen Dank für das überwältigende Feedback! Ihr seid so toll und es bedeutet mir sehr viel. [...] Ich hoffe ihr mögt es!!“

Bergretter-Star überzeugt mit überraschendem Talent: Ihre Follower finden es toll

Und wie die Follower ihre Darbietung mochten. Unter den lobenden Kommentatoren befinden sich unter anderem die Schauspielerinnen Gisa Zach und Clelia Sarto. Kollege Roman Knizka meint: „Oh ja, wir mögen es.“ Doch auch einige nicht-prominente User finden: „Deine Stimme - wow! Einfach wow“ oder „Gibt es irgendetwas, was du nicht machen kannst?“

Vielleicht ist das für Maxi Warwel der Einstieg in eine neue Branche? Ihre Fans dürften sich darüber auf jeden Fall freuen. (ly)

