Bert Wollersheims Ex Sophia Vegas wohnt in Luxus-Villa für 20.000 Euro im Monat

Sophia Vegas befindet sich im Umzugsstress. Die Ex von Bert Wollersheim zieht mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter in eine Luxus-Villa in Los Angeles. Dieser Spaß will sich auch ordentlich bezahlen lassen...

Los Angeles - Sophia Vegas (35) hat Lust auf Veränderung - und das setzt sie aktuell auch in die Tat um. Der Reality-TV-Star, der mit seinem Ehemann Daniel Charlier und Tochter Amanda (*2019) in Los Angeles wohnt, zieht in eine riesige Luxusvilla.

Wie „RTL.de“ berichtet, kostet das Haus mit fünf Schlafzimmern, Pool und Fischteich ganze 20.000 Euro im Monat. Dafür kann ich die dreiköpfige Familie bald auf 550 Quadratmetern austoben.

Der TV-Sender begleitete Vegas am ersten Umzugstag mit der Kamera und gab Einblicke in das imposante Anwesen. „Meine Frau mag es gerne etwas größer”, scherzte Investmentbanker Charlier, der sich im Clip weitestgehend zurückhält und seine Ehefrau einfach machen lässt.

Die 35-Jährige scheint alles im Blick zu haben. Sei es die Einrichtung für Amandas Kinderzimmer, die Platzierung des XXL-Fernsehers oder der Transport der Spielsachen – Sophia Vegas übernimmt das Kommando.

Kommt Baby Nummer zwei bald?

Doch fehlt in ihrer neuen Villa nicht noch etwas? Tatsächlich wünscht sich die Familie ein weiteres Kind. Vegas gibt zu, gerade an der Familienplanung zu arbeiten. Schließlich wünsche sich Amanda nichts sehnlicher als ein kleines Geschwisterchen, egal ob Bruder oder Schwester.

Vegas ist seit 2018 mit ihrem jetzigen Ehemann verheiratet. Zuvor war Bordellbesitzer Bert Wollersheim (72) der Mann an ihrer Seite. Sie waren von 2010 bis 2017 verheiratet. Zudem machte sich die Blondine einen Namen im Reality-TV. 2016 belegte sie im Dschungelcamp den zweiten Platz. 2018 nahm sie an „Promi Big Brother” teil, verließ die Sendung aufgrund ihrer Schwangerschaft jedoch freiwillig.

Verwendete Quellen: RTL.de