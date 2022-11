Bert Wollersheims Sohn ist nun 20 und will selbst ins Rampenlicht

Bert Wollersheim mit Söhnchen Alain (links): Inzwischen ist der Spross erwachsen und wünscht sich eine Karriere in der Öffentlichkeit. © RTL/Screenshot

Rotlicht-Promi Bert Wollersheim zeigt sich erstmals nach 17 Jahren mit Sohn Alain. Der 20-Jährige sucht das Rampenlicht, und Papa Bert hat schon eine Idee.

Eigentlich sollte endgültig Schluss sein mit Rotlicht, doch Bert Wollersheim konnte offenbar nicht widerstehen: Bei der Jubiläumsfeier des Edel-Bordells „Oceans“ in Düsseldorf mischte er sich an prominenter Stelle unter die Menge: „Man hat mich gefragt, ob ich nicht wieder ein bisschen hier rumzappeln möchte. Die Gäste mögen mich halt“, so Wollersheim gegenüber RTL.

Bert Wollersheim sichtlich stolz auf Sohn Alain: „Dieses begnadete Geschöpf“

Damit nicht genug: Der 71-Jährige, der seit den 1970ern im Düsseldorfer Rotlichtmilieu aktiv und zuletzt vor allem als Reality-TV-Persönlichkeit bekannt war, hatte nun erstmals seinen Sohn Alain (20) bei einem öffentlichen Auftritt dabei. „Dieses begnadete Geschöpf ist mein Sohn“, so der sichtlich stolze Papa. „Ich habe ihn lange versteckt, aber ich kann ihn nicht mehr der Öffentlichkeit vorenthalten.“

Tatsächlich war Alain Wollersheim, der gerade sein Abitur bestanden hat, zuletzt vor 17 Jahren in einem TV-Beitrag zu sehen: Der damals Dreieinhalbjährige kuschelt mit Papa Bert und liefert sich in einem Mini-Rolls-Royce ein Rennen mit ihm. Mama Susan, die aus Nigeria stammt und von Bert Wollersheim getrennt lebt, hatte lange verboten, dass ihr Spross in die Öffentlichkeit kommt.

Klares Ziel: „Ich will auf jeden Fall in die Öffentlichkeit“

Jetzt sucht der inzwischen erwachsene Alain selbst das Rampenlicht: „Ich will auf jeden Fall auch in die Öffentlichkeit“, verrät er auf die Frage nach seinen Zukunftsplänen. Wie genau, das wisse er noch nicht. Vater Bert Wollersheim hat schon eine Idee für den jungen Mann mit den blondierten Haaren: „Er soll mal Model probieren, er ist schon außergewöhnlich. Der ist Hammer der Typ, ich bin richtig stolz.“

Probleme als Sohn von Bert Wollersheim? „Alle haben das immer gefeiert“

Auch der Sohnemann spart nicht mit lobenden Worten: „Mein Vater ist einfach ein cooler Typ“, so Alain. Er habe nie Probleme damit gehabt, als Sohn einer Rotlicht-Prominenz aufzuwachsen. „Eigentlich haben das immer alle gefeiert und meinten immer, dass das cool ist.“

Schon jetzt präsentiert sich Alain Wollersheim in coolen Posen auf Instagram und Co. - vielleicht wird es ja was mit der Modelkarriere. Zuletzt sorgte die Frau von Bert Wollersheim für Schlagzeilen: Das Erotikmodel hat schon so einige Schönheits-OPs hinter sich. Nun möchte sich Ginger Costello-Wollersheim einen Magenballon einsetzen lassen, um schneller satt zu werden - auch wenn der Eingriff durchaus mit Risiken verbunden ist. Verwendete Quellen: RTL.de, instagram.com/alaintaylor