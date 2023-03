Berühmte Familie: Fans begeistert von Boris Beckers Sohn Elias

Boris Beckers Sohn Elias begeistert die Fans © IMAGO / Moritz Müller

Die Kinder von Tennislegende Boris Becker gehen fernab des Spitzenports eigene Wege. So macht sich Sohn Elias unter anderem im Mode-Business einen Namen.

Während Boris Becker nach seinem Gefängnisaufenthalt weiter öffentlich in der Kritik steht, gehen seine erwachsenen Kinder ihre eigenen Wege. Seine beiden ältesten Söhne Noah (29) und Elias (23) entstammen der Beziehung mit Barbara Becker (56), mit der das Tennis-Ass von 1993 bis 2001 verheiratet war. Die beiden ältesten Becker-Sprösslinge sind zwischen Deutschland und den USA aufgewachsen. Zusammen haben sie als DJs unter dem Projektnamen „Noah and Elias“ schon auf mehreren Musikfestivals gespielt.

Nun macht gerade Elias auch in der Fashion-Welt von sich reden. Laut der Business-Plattform „LinkedIn“ ist der 23-Jährige schon seit sechs Jahren Design-Chef bei der nachhaltigen Schuhmarke „Juntos“. Aber auch auf dem Laufsteg kann er Erfolge verbuchen. Schon mit 18 Jahren stand er bei der Model-Agentur „Select“ unter Vertrag und lief in schnell in den Fashion-Week-Shows der großen Designer mit. Da er mit seinen 1,88 Metern Körpergröße, seinen ausdrucksvollen grün-blauen Augen und seinem ganz besonderen Look alle Voraussetzungen dafür mitbringt, ist das auch kein Wunder.

Unter den „200 heißesten Dates“ in England

Obwohl Elias Becker gar nicht in Großbritannien wohnhaft ist, wurde er 2021 dort vom Society-Magazin „Tatler“ unter die begehrtesten Singles des Jahres gewählt. Und auch auf Instagram sind seine Follower immer wieder von seinen Posts begeistert. Dort zeigt das Model nicht nur die Ergebnisse aus professionellen Mode-Shootings, sondern präsentiert auch gern mal seine Muskeln. An scherzhaften Kommentaren wie „Zieh dir bitte was an, meine Freundin folgt dir“ lässt sich ablesen, dass diese oberkörperfreien Schnappschüsse scheinbar besonders gut ankommen.