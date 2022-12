Berühmte Mutter: Nenas Tochter Larissa packt über ihr Privatleben aus

In Nürnberg standen Nena und Larissa bei der Sternstunden-Gala des Bayerischern Rundfunks gemeinsam auf der Bühne. © Imago

Nenas Tochter Larissa erzählt nun in einem Interview über ihr Privatleben. Die 32-Jährige ist schwer verliebt in ihren Freund und Fotografen Janick.

Larissa Kerner (32) erzählt erstmals ganz privat von ihrer großen Liebe. Die Tochter von Musikstar Nena (62) eifert dieser mit ihren Karrierewünschen nach. So waren das Mutter-Tochter Duo bereits ganze zwei Staffeln lang teil der Jury von „The Voice Kids“. Bisher hat Nenas Tochter ihr Privatleben relativ geheim gehalten, doch nun sprach sie in einem Interview mit der Bild ganz offen über ihr Liebesleben.

Mit ihrem Freund Janick (37) läuft es sehr gut, wie sie in dem Interview schwärmt: „Janick und ich sind seit drei Jahren zusammen. Mit ,zusammen‘ meine ich nicht einzig als Liebespaar. Wir fotografieren gemeinsam, drehen Videos“. Der Partner von Larissa ist hauptberuflich Fotograf und scheint seine Liebste in ihren Ambitionen sehr zu unterstützen. So erzählt diese weiter: „Was ich an ihm liebe? Grenzenlos alles. Seine von Herzen offene und mit Begeisterung und Vision dem Leben zugewandte Power zum Beispiel. Seine Fähigkeit, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen und so vieles mehr.“

Die Fans freuen sich für das Liebespaar

Die Beziehung der beiden beruht demnach nicht nur auf ihrer Liebe, Larissa und Janick arbeiten auch zusammen. Schon des Öfteren postete die 32-jährige Fotos von sich auf Instagram, die ihr Freund geschossen hat. Die Fans feiern das Power-Paar, so kommentiert jemand unter einem der Fotos: „Ein wunderschönes Foto“ und ein anderer Fan schreibt: „Mega Foto.” Die Zusammenarbeit scheint für beide ein Gewinn zu sein.