Amira Pocher offenbart: Ihr Vater wollte sie beschneiden lassen

Im Podcast „Hey Amira“ teilt die zweifache Mutter Amira Pocher ein erschreckendes Detail aus ihrer Kindheit und erklärt, warum es für sie wohl besser war, ohne Vater aufzuwachsen.

Kärnten - In der neuesten Folge „Hey Amira“, vom 16. August, gewährt Amira Pocher (30) ganz private Einblicke in ihre Kindheit, die von einem einschneidenden Ereignis geprägt wurden: dem Verschwinden ihres Vaters, als sie gerade einmal drei Jahre alt war. Heute erinnert sich die Mutter von zwei Kindern daran, dass es für sie und ihren Bruder immer hieß: „Ja, er ist in Ägypten. Er ist weg‘“, wie die 30-Jährige erzählt.

Amira Pocher dankt ihrer Mutter

Nur durch ihre eigene Mutter habe sie überhaupt erfahren, dass sie „sehr darunter gelitten“ habe. Zudem hat sie noch ganz andere Dinge erfahren: „Mein Vater wollte mich beschneiden lassen.“, wie Amira offenbart. Dank ihrer Mutter wurde dieses Vorhaben jedoch nicht umgesetzt, wofür Amira ihrer Mutter bis heute dankt: „Gott sei Dank hat sie mich davor bewahrt“.

Amiras Mutter: „Seid froh“

Eine bewusste Entscheidung ihrer Mutter hat also dazu beigetragen, eine bedeutsame Veränderung in Amiras Leben abzuwenden. Dennoch hat der Verlust des Vaters tiefe Spuren hinterlassen, weswegen ihre Mutter immer wieder auch die positiven Aspekte des Fehlens des Vaters betone: „Seid froh, dass ihr nicht mit ihm aufgewachsen seid“.

Amira Pocher gab in ihrem Podcast „Hey Amira!“ sehr intime Details aus ihrem Leben preis. So wollte ihr Vater, der die Familie verließ, als Amira drei Jahre alt war, beschneiden lassen. © IMAGO/ Future Image

Amira Pocher führt seit dem 15. August 2023 durch ihre neue Vox-Show namens „My Mom, Your Dad“. Vor Ausstrahlung der ersten Sendung schickte ihr Ehemann Oliver Pocher, mit dem die Moderatorin in einer Ehekrise steckt, eine Botschaft via Instagram an und wünschte ihr „Viel Erfolg alleine.“ Verwendete Quellen: RTL.de