Besondere Ehre: Nach „Bergdoktor“-Star Ronja Forcher wird eine Blume benannt

Ronja Forcher kann ihr Glück kaum fassen - nach ihr wird eine Blume benannt © Instagram: ronjaforcher

Nach Ronja Forcher wird eine orangene Blume benannt. Die Schauspielerin kann ihr Glück kaum fassen.

Der österreichischen Schauspielerin Ronja Forcher (26) wird eine ganz besondere Ehre zuteil. Die 26-jährige ist eine der Publikumslieblinge der Serie „Der Bergdoktor“. Außerdem macht sie seit 2020 ihre eigene Musik und brachte bereits mehrere Singles und dazugehörige Musikvideos heraus. Das Allround-Talent engagiert sich zudem ehrenamtlich. Nun wird sie für ihr bisheriges Schaffen auf eine ganz besondere Art und Weise geehrt: Durch die Benennung einer Blume.

In ihrer Instagram-Story schwärmte die Schauspielerin kryptisch: „Heute den schönsten Termin des Jahres“. Nur weniger Stunden später kommt die Erklärung, als sie ein Bild von orangenen Blume in ihre Story hochlädt und dazu schreibt: „Ich darf es verkünden! Eine wunderschön leuchtend orange blühende Begonie wurde nach mir benannt! Ich habe mich so wahnsinnig gefreut“. Die Sängerin betont außerdem, sie sei „sehr geehrt“ und bedankt sich herzlich beim Agrarmarketing Tirol. Diese zeichnen jedes Jahr eine Blume aus.

Ronja Forcher freut sich sichtlich über ihre Blume

Vorgestellt wurde die „Blume des Jahres“ 2023 in der Gärtnerei Reinhold in Vomp. Die neu benannte „Ronja“ ist auch unter dem Namen „Sonnen-Begonie“ oder „Sunpleasure Orange“ bekannt. Die Freude von Ronja Forcher ist unbeschreiblich und sie postet direkt noch ein kurzes Video von sich selbst mit einem „Ronja“-Blumenstrauß in der Hand. Mit einem breiten Lachen im Gesicht meint sie: „Ich habe meine eigene Blume, wie geil ist das denn???“