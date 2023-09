Nach schwerem Unfall: Helene Fischer beruhigt während Auftritt ihre besorgte Mutter

Von: Lukas Einkammerer

Helene Fischer gibt auch nach ihrem Unfall im Sommer bei ihren Auftritten Vollgas. Bei einem Konzert richtete sie sich nun an ihre Mutter – mit berührenden Worten.

Amersee – Seit August ist die große „Rausch“-Tour von Helene Fischer (39) nach einer längeren Sommerpause – und dem schweren Unfall der Schlagerqueen in Hannover – wieder in vollem Gange. Obwohl das Konzert damals ein blutiges Ende genommen hatte, denkt die „Volle Kraft voraus“-Interpretin aber gar nicht daran, es künftig ruhiger anzugehen und schwingt, wie ihre treuen Fans es inzwischen von ihr gewöhnt sind, in atemberaubenden Stunts durch die Halle.

Vor allem eine Person dürfte von den rasanten Einlagen der Chartstürmerin aber alles andere begeistert sein: ihre Mutter. Bei einem Auftritt wandte sich Helene Fischer deshalb nun mit einer beschwichtigenden Botschaft an sie.

„Weiß, wie es ist, wenn man sich Sorgen macht“: Helene Fischer spricht bei Konzert mit ihrer Mutter

Nachdem der Start der „Rausch“-Tour von Helene Fischer nach einem Rippenbruch bereits um mehrere Monate verschoben worden war, kam es am 18. Juni in Hannover zum nächsten Schockmoment. Bei einer Performance am Trapez verletzte sich die Erfolgskünstlerin schwer und musste die Show mit blutüberströmtem Gesicht abbrechen. Inzwischen ist die Wunde verheilt und sie wieder ganz die Alte, viele ihrer treuen Anhänger dürften sich derzeit aber eine Frage stellen: Braucht es die Akrobatik bei den Helene-Shows wirklich?

Bei einem ihrer jüngsten Auftritte kommt Helene Fischer auf ihre risikoreiche Bühnenshow zu sprechen – und wendet sich in einem auf TikTok veröffentlichten Konzertmitschnitt an ihre Mutter, die an dem Abend im Publikum sitzt. „Mama, ich weiß, was du fühlst und ich weiß mittlerweile, wie es ist, wenn man sich Sorgen macht“, erklärt sie sichtlich gerührt.

„Ich bin niemals leichtsinnig, ich gehe niemals leichtsinnig an irgendwelche Dinge heran“, betont sie, „Aber […] das ist einfach für mich als Künstlerin so wertvoll, gerade jetzt in diesen Jahren. Wer weiß, ob ich mit 60 nicht einfach nur dasitzen möchte und einfach für euch singen möchte. Aber ich möchte jetzt eben diesen Moment nutzen und mich vollends verausgaben.“ Unter Jubelrufen aus dem Publikum erklärt Fischer abschließend: „Mach dir keine Sorgen, Mama, es ist alles sicher.“

So viel haben die erfolgreichsten Live-Tourneen aller Zeiten eingespielt: U2 - „360° Tour“ (834 Millionen Euro)



Ed Sheeran - „÷ Tour“ (773 Millionen Euro) The Rolling Stones - „Bigger Bang Tour“ (685 Millionen Euro) (Quelle: radiox.co.uk)

„Mache das aus purer Leidenschaft“: Helene Fischer begründet Akrobatik bei Konzerten

Die Entscheidung, bei ihren Konzerten weiterhin auf waghalsige Akrobatikeinlagen zu setzen, hat Helene Fischer am vergangenen Wochenende auch im Interview mit dem Radiosender Hit Radio FFH begründet. „Hätte ich das vor vielen Jahren nicht angefangen, hätten sich meine Shows nicht so entwickelt“, erklärt sie. Sie habe bei ihren Auftritten stets das Ziel, „neue Maßstäbe“ zu setzen und beteuert: „Ich mache das aus purer Leidenschaft.“

Mit ihrer „Rausch“-Tour füllt sie die größten Hallen des Landes, nun musste Helene Fischer aber eine herbe Enttäuschung hinnehmen. Denn sie und Andrea Berg mussten ihre Chart-Rekorde an eine unbekannte Künstlerin abtreten. Verwendete Quellen: TikTok; radiox.co.uk