„Besser als das Original“: Gabriel Kelly rappt Helene Fischers „Atemlos“ - Fans flippen aus

Anders als sein Vater und der Rest der Kelly-Family setzt Angelo Kellys Sohn Gabriel auf Rap. Nun hat der 20-Jährige eine Version von Helene Fischers Hit „Atemlos“ veröffentlicht - und seine Fans zum Ausflippen gebracht.

Warnemünde - Obwohl die Kelly Family mit ihrer Musik in den 90er Jahren enorme Aufmerksamkeit erlangte und Erfolge in Europa, Brasilien, Südafrika sowie China feierte (hier alle News auf der Themenseite), möchte Angelo Kellys Sohn Gabriel (20) nicht in die Fußstapfen seiner Familienmitglieder treten, zumindest was das Genre betrifft. Stattdessen setzt der 20-Jährige auf Rap - und begeisterte seine Fans vor Kurzem mit dem Cover eines Schlager-Hits, wie tz.de berichtet.

Gabriel Kelly Musiker Geboren 3. Juli 2001 (Alter 20 Jahre) Geschwister Helen Josephine Kelly, Emma Maria Kelly Eltern Angelo Kelly & Family, Kira Harms Kelly

Sohn von Angelo Kelly zieht sein eigenes Ding durch

Wer Angelo Kellys Familienband noch vor wenigen Jahren sah, hätte wohl nie gedacht, dass sich Sohn Gabriel einmal von dem Schlagergenre abwenden würde. Doch der 20-Jährige ist mittlerweile nicht mehr der brave Junge, der gemeinsam mit seinen Eltern und Geschwistern auf der Bühne steht - sondern macht sein eigenes Ding.

Trotz dessen stehen Vater Angelo, Mutter Kira und die restliche Familie ihrem Ältesten immer zur Seite. Und das, obwohl dieser eine ganz andere Musikrichtung einschlägt als gedacht und statt luftigem Schlager vielmehr wütenden Deutschrap feiert.

„Was macht der Kelly da?“ - Gabriel Kelly schreibt Song über seine Familie

Dass Gabriel Kelly sich der Unterstützung seiner berühmten Familie stets sicher sein kann, beweist das Musikvideo einer erst vor Kurzem veröffentlichten Single des 20-Jährigen. Rund sechs Minuten lang dreht sich sein neuer Song „Was macht der Kelly da?“ um die Geschichte der Kelly-Family - und rechnete mit dem Klischee ab, sie könne nur seichten Schlager.

Klar also, dass es sich Gabriel Kelly Familienmitglieder nicht nehmen ließen, in dem Video selbst eine Rolle zu spielen. Was ein wesentlicher Grund für den Erfolg des Songs ist - denn die Selbstironie der Rap-Produktion kam gut an.

Gabriel Kelly rappt Helene Fischers „Atemlos“ - Fans flippen aus

Und bei „Was macht der Kelly da?“ bleibt es nicht. Denn regelmäßig veröffentlicht Gabriel Kelly auf seinem Instagram-Account neueste Projekte und kurze Cover bekannter Songs - und schielt dabei doch immer in Richtung deutscher Schlager. Zuletzt postete der Sohn von Angelo Kelly unter anderem seine Version des Fischer-Hits „Atemlos“ - und begeisterte Follower und Fans.

„So gut!“, schreibt eine Nutzerin, „Wie geil ist das denn bitte?“, eine andere. „Endlich mal eine Version, die ich feiere“, gibt ein weiterer Follower zu. Insgesamt sind sich die Fans des 20-Jährigen sicher: „Besser als das Original“.

Auf Gabriel Kellys „Atemlos“-Cover reagieren Fans und Follower begeistert (Fotomontage) © Instagram Screenshots

Schlagerstar Patricia Kelly muss beim Fan-Treffen plötzlich heulen

Als Gabriels Tante Patricia Kelly zu einem Fantreffen ging, hatte sie wohl selbst nicht damit gerechnet, dass sie mit den Tränen kämpfen würde. Doch die Geschichte von Fan Silvia berührte die Schlagersängerin sehr.

Verwendete Quellen: Instagram/gabrielkelly_official