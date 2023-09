„Am Ende stand man allein da“: Silvia Wollny bestätigt Trennung

Von: Diane Kofer

Teilen

Kurz vorm Start der neuen „Die Wollnys“-Staffel meldete sich Silvia Wollny mit einem mysteriösen Video und bestätigt eine Trennung – etwa von ihrem Partner Harald Elsenbast?

Türkei – Die Fans haben lange warten müssen – jetzt ist es aber endlich so weit: Die beliebte Doku „Die Wollnys“ mit Familienoberhaupt Silvia Wollny (58) und ihren Kindern geht in eine neue Runde. Doch aktuell stehen weniger die kommenden Folgen, sondern Silvias Beziehungsstatus im Fokus der Öffentlichkeit: In einem Social-Media-Video bestätigt sie eine Trennung. Doch von wem?

Mysteriöses Statement: Silvia Wollny stand nach Trennung „alleine da“

Silvia Wollny ist seit 2014 mit Harald Elsenbast (63) zusammen. Er ist voll und ganz in den Wollny-Clan integriert und für seine Partnerin und deren Großfamilie da. Auch in der RTL2-Show „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ ist der Olsbrückener regelmäßig zu sehen – zuletzt zum Ende der Staffel im Frühjahr. In den Episoden, die ab 13. September 2023 über die TV-Bildschirme flimmern, darf Harald wieder nicht fehlen. Doch wie immer fanden die Dreharbeiten schon vor Monaten statt – hat der Schlagerfan im Leben von Silvia mittlerweile keinen Platz mehr?

Wollnys, Kellys, Kinderwahn: Diese Stars haben ungewöhnlich viele Kinder Fotostrecke ansehen

In ihrer Instagram-Story meldete sich die 58-Jährige mit einem Video aus der Türkei. Auf einer Mauer sitzend erklärt sie darin, was Freiheit für sie bedeutet: „Wenn man sich von den Menschen trennt, die einem wirklich nicht mehr gut gesonnen waren und die immer nur schlecht getan und gemacht haben.“ Den Clip hat sie zudem mit einer Botschaft beschriftet: „Wenn man sich von bestimmten Menschen trennt, mit denen man dachte, zusammen zu kämpfen, aber am Ende stand man alleine da!“

Neue „Die Wollnys“-Folgen – Übersicht Folge 1: Mittwoch, 13. September 2023, 20.15 Uhr

Folge 2: Mittwoch, 13. September 2023, 21.15 Uhr

Folge 3: Mittwoch, 20. September 2023, 20.15 Uhr

Folge 4: Mittwoch, 20. September 2023, 21.15 Uhr

Folge 5: Mittwoch, 27. September 2023, 20.15 Uhr

Folge 6: Mittwoch, 27. September 2023, 21.15 Uhr

Folge 7: Mittwoch, 4. Oktober 2023, 20.15 Uhr

Folge 8: Mittwoch, 4. Oktober 2023, 21.15 Uhr

Folge 9: Mittwoch, 11. Oktober 2023, 20.15 Uhr

Folge 10: Mittwoch, 11. Oktober 2023, 21.15 Uhr

Folge 11: Mittwoch, 18. Oktober 2023, 20.15 Uhr

Folge 12: Mittwoch, 18. Oktober 2023, 21.15 Uhr

Folge 13: Mittwoch, 25. Oktober 2023, 20.15 Uhr

Folge 14: Mittwoch, 25. Oktober 2023, 21.15 Uhr

Folge 15: Mittwoch, 2. November 2023, 20.15 Uhr

Folge 16: Mittwoch, 2. November 2023, 21.15 Uhr Quelle: RTL2

Geschäftliche Trennung oder doch Liebeskrise? Silvia Wollny stellt Fans vor Rätsel

Im Netz wollen die Fans der TV-Bekanntheit wissen, was hinter dem Video steckt. Sie befürchten, dass es zwischen ihr und Partner Harald wirklich aus sein könnte. „Stimmt es, dass du nicht mehr mit Harald zusammen bist?“ oder „Was ist mit euch zwei – Harald und dir?“, kommentieren ihre Follower auf Instagram. Eine Antwort gab es von der gebürtigen Neusserin bisher nicht.

Silvia Wollny spricht in einem Video von einer Trennung und behauptet „alleine dazustehen“. Spricht sie über ihren Partner Harald Elsenbast? © Imago/ Gartner; Instagram/ wollnysilvia (Fotomontage)

Da sie zuletzt mit ihrem Laden in ihrer Wahlheimat, der Türkei, alle Hände voll zu tun hatte und dort die ein oder andere Herausforderung bewältigen musste, könnte es gut sein, dass der „Die Wollnys“-Star auch einfach einen Schlussstrich unter eine geschäftliche Partnerschaft gezogen hat. Anfang des Jahres überraschte Silvia mit einer anderen großen Veränderung: Sie zeigte sich nach ihrer krassen Gewichtsabnahme bauchfrei. Verwendete Quellen: Instagram/ wollnysilvia