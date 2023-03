Stefan Mross und Eva Luginger: Ausgerechnet Anna-Carina Woitschacks beste Freundin

Von: Matthias Kernstock

Teilen

Anna-Carina Woitschack (30) verbindet eine enge Freundschaft mit Schlagersängerin Eva Luginger (34). Die Münchnerin tröstet gerade ausgerechnet Anna-Carinas Ex Stefan Mross (47).

Passau - Nach der Trennung des Schlagertraumpaares am 11.11.2022 hat Anna-Carina Woitschack bereits ihre Sachen bei Stefan Mross abgeholt. Die Freundin von Key-Account-Manager Daniel B. verbringt gerade viel Zeit in Linz - also dort, wo ihre neue Liebe wohnt.

Anna-Carina blickt positiv in die Zukunft, Stefan Mross arbeitet an neuer Single

Die Schlagersängerin blickt trotz einer turbulenten Zeit positiv in die Zukunft und überraschte ihre Fans erst vor wenigen Tagen mit Modelfotos in Corsage. Stefan Mross hatte beruflich viel zu tun: Zuerst drehte er mit Evelyn Burdecki die Sat.1 „Märchenstunde“, danach war ein Auftritt in München bei „Stars in der Manege“ geplant, den Mross wegen einer Coronaerkrankung absagen musste.

Beste Freundinnen: Anna-Carina Woitschack (l.) und Eva Luginger. © Instagram Eva Luginger / Facebook Stefan Mross

Bei Facebook verriet der gebürtige Traunsteiner der Schlagercommunity (knapp 130.000 Follower), dass er bereits an einer neuen Single arbeite. Am Dienstag bedankte sich Stefan Mross dann mit einem emotionalen Weihnachtssong bei seinen Fans. Mit trauriger Miene singt der „Immer wieder sonntags“-Moderator in seinem Tonstudio.

Ausgerechnet Anna-Carina Woitschacks beste Freundin Eva baut Stefan Mross wieder auf

Doch anstatt Anna-Carina bekommt Stefan Mross ausgerechnet von ihrer besten Freundin aus Niederbayern Zuspruch und Halt. Schlagersängerin Eva Luginger baut den sichtlich angezählten Stefan auf und schreibt unter seinen Song: „Sehr schön. Viele Grüße zu Dir.“ Stefan Mross bedankt sich sogar mit einem Like.

Wer ist die 34-Jährige? Luginger stammt aus der Nähe von München, kommt aus Velden an der Vils. Mit 14 Jahren hatte die Bayerin bereits ihren ersten Bühnenauftritt mit der Schulband. Bei schlager.de sagt sie: „Musik zu machen und auf der Bühne zu stehen, war schon immer mein Traum.“ 2013 sang die Niederbayerin 16 Tage auf dem Oktoberfest im Hippodrom-Zelt.

Gemeinsame Fotos von Eva Luginger und Stefan Mross

Bei Instagram schreibt sie unter eines der vielen Fotos mit Anna-Carina Woitschack „#besteFreundin“. Doch auch zu Stefan Mross hat die Schlagersängerin mit gut 7000 Followern bei Instagram eine Verbindung. Zuletzt trat Luginger 2019 in Stefans ARD-Show „Immer wieder sonntags“ auf. Dort entstanden auch gemeinsame Fotos. Beide waren außerdem Botschafter bei „Stiftung KinderHerz“.

Wie nahe sich Mross und Luginger derzeit stehen, ist nicht bekannt. Im letzten Jahr verbrachten Mross, Woitschack und Luginger noch gemeinsam einen schönen Abend Zuhause. Was Anna-Carina Woitschack von den Grüßen ihrer besten Freundin an ihren Ex wohl hält? Bisher kein Kommentar.

Während Papa Stefan Mross in Scheidung steckt – Tochter Johanna strahlt so schön wie nie

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack haben sich getrennt. Sechs Jahre lang galten sie als absolutes Schlager-Traumpaar. Während sich Stefan auf die Scheidung vorbereitet, begeistert Tochter Johanna Mross auf öffentlichen Events. Verwendete Quellen: Instagram Eva Luginger, Facebook Stefan Mross, schlager.de