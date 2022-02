„Bestens ausgerüstet“: Sarah Engels begeistert von Julians Papa-Gürtel

Damit ist Sarah Engels Ehemann Julian für alle Fälle gewappnet: Die Sängerin hat ihm einen praktischen Daddy-Gürtel geschenkt. (Fotomontage) © Instagram/Sarah Engels

Seit Dezember macht die kleine Solea Liana das Familienglück von Sarah Engels (29) und ihrem Ehemann Julian (28) perfekt. Die Kleine hält ihre Eltern auch nach über zwei Monaten ordentlich auf Trab. Alle Eltern können sicher ein Lied davon singen, wie hektisch die Zeit nach der Geburt ist – zumal die Sängerin außerdem Sohn Alessio (6) aus der Ehe mit Pietro Lombardi (29) hat. Glücklicherweise hat sie nun den ultimativen Baby-Hack gefunden, um alle wichtigen Hilfsmittel in einer Tasche zu verstauen: Sie hat Julian einen Papa-Gürtel geschenkt!



In ihrer Instagram-Story zeigt Sarah stolz, wie unglaublich praktisch und funktionsfähig das neue Accessoire ist. In dem Bauchgürtel trägt Julian jetzt alle essenziellen Baby-Utensilien wie Taschentücher, Windeln, Magnesiumtabletten und Wärmepads mit sich herum. „Julian hat heute einen Daddy-Gürtel geschenkt bekommen und ist jetzt bestens ausgerüstet. Wer braucht schon eine Wickeltasche, wenn Daddy sich alles umschnallen kann und griffbereit hat?“, witzelte die Musikerin.

Sarah Engels: „Wir brauchen nichts mitnehmen außer deinen Gürtel“

Doch auch ihr Liebster scheint Gefallen an dem Papa-Gürtel gefunden zu haben und posiert für die Fans fröhlich mit seinem Geschenk. Für Mama Sarah macht es das Leben jedenfalls um Welten einfacher. „Wenn wir jetzt das Haus verlassen, brauchen wir eigentlich nichts mehr mitzunehmen, außer deinen Gürtel“, scherzte sie an den Fußballspieler gewandt. Wer weiß: Vielleicht inspiriert die Influencerin ja einige Fans dazu, sich ebenfalls einen Daddy-Gürtel zu beschaffen – immerhin hat sie auf Instagram rund 1,8 Millionen Follower.



Wie sehr die Ex-DSDS-Kandidatin ihr neues Familienglück genießt, macht ein weiterer Post in ihrer aktuellen Instagram-Story klar. Dort kuschelt Sarah mit ihrer kleinen Prinzessin und lässt sie langsam und zärtlich ihr Gesicht berühren. „Wir ertasten heute Mamas Gesicht, sie ist total interessiert“, schrieb die stolze Mutter daneben und fügte eine Reihe von Herz-Emojis hinzu. Es ist ein zuckersüßer Mama-Tochter-Moment, der die Herzen von Sarahs Followern sicher im Handumdrehen schmelzen lässt.