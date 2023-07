„Form meines Lebens“: Schlagerqueen Andrea Berg hat nur noch 15 % Körperfett

Teilen

Andrea Berg will auf der Bühne auch weiterhin alles geben! Die Schlagersängerin ist laut eigener Aussage so fit wie nie zuvor.

Aspach – Wer auf Schlager steht, der kommt an Andrea Berg (57) nicht vorbei. Die megaerfolgreiche Sängerin steht bereits seit Jahrzehnten regelmäßig auf der Bühne und hat mit Hits wie „Du hast mich tausendmal belogen“ und „Die Gefühle haben Schweigepflicht“ zweifelsohne Schlagergeschichte geschrieben. Doch wie schafft es Andrea Berg trotz des anspruchsvollen Pensums immer wieder Vollgas zu geben? Das Geheimnis der deutschen Musikikone lautet: „Arbeit, Arbeit, Arbeit.“

Schlagerstar Andrea Berg begeistert mit Sommerkonzert in Aspach

Am vergangenen Wochenende begeisterte Andrea Berg erneut das Publikum in ihrer Heimat Aspach. Die Sommerkonzerte der Schlagerkönigin in der dortigen WIRmachenDRUCK-Arena gelten als legendär und stellen für viele Schlagerfans ein absolutes Jahreshighlight dar, das keinesfalls verpasst werden darf.

Transparent, kurz und aus Leder: Die ausgefallensten Outfits von Andrea Berg Fotostrecke ansehen

Unterstützung holte sich Andrea auch dieses Mal wieder von ihrer Schwiegertochter Vanessa Mai (31). Doch auch im Alleingang konnte die Aspacher Hobbybäuerin ihr Publikum überzeugen.

Andrea Berg ist mit 15 Prozent Körperfettanteil in absoluter Bestform

Damit sie bei den Konzerten in ihrem Heimatort auch wirklich alles geben kann, bereitete sich Andrea Berg rigoros auf ihre Performances vor. Und offensichtlich hat sich das regelmäßige Fitnesstraining mehr als gelohnt. Laut ihrer Aussage liegt der derzeitige Körperfettanteil der Schlagerikone bei nur noch 15 Prozent – ein beeindruckender Wert! Kein Wunder also, dass Andrea Berg sich so fit fühlt wie niemals zuvor. „Das ist die Form meines Lebens“, erklärte sie jüngst im Rahmen ihrer Konzertreihe.

Andrea Berg schindet in Bestform mächtig Eindruck © Bildagentur Monn/Imago

Doch wie schafft es Andrea Berg, mit 57 Jahren noch so viel Leistung zu bringen? Im Interview mit RTL verriet sie über ihr Fitnessregime: „Jeden Tag zwei Stunden auf dem Crosstrainer, sehr, sehr viel Sport machen, wenig Schnitzel essen, wenig Fett, keine Kohlenhydrate.“ Doch die Disziplin hat sich gelohnt. Andrea Berg resümiert: „Ich habe eine Power gerade!“ Kraft tankt einer ihrer Schlagerkollegen dahingegen ganz anders: Mickie Krause (53) zeigte jüngst seinen riesigen Garten mitsamt Chill-Out-Area und Kletterturm. Verwendete Quellen: RTL