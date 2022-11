Bestseller: Vanessa Mai verbucht mit neuer Schlager-Biografie beachtlichen Erfolg

Am 2. November 2022 erschien Vanessa Mais Buch, in dem sie ihren Weg zum Ruhm beschreibt. Bereits jetzt kann die Sängerin mit ihrer Autobiografie einen großen Erfolg verzeichnen.

Mit ihrer Autobiografie „I Do It Mai Way“ beglückt Vanessa Mai (30) ihre Fans. Die Sängerin, die mittlerweile aus der deutschen Schlagerszene nicht mehr wegzudenken ist, schrieb Anfang November auf ihrem Instagram-Profil: „Und für jeden, den meine Worte inspirieren, sei es in Songs, auf Social Media, im echten Leben oder hier, in Buchform: Das hier ist für dich! I DO IT MAI WAY ist ab jetzt erhältlich.“

Seit einigen Tagen ist klar, dass das Buch auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet ist. Es ist sogar einige Plätze vor Bob Dylans Sachbuch „Die Philosophie des modernen Songs“ auf Platz 12 eingestiegen - ein beachtlicher Erfolg! Glücklich erzählte die einstige „Wolkenfrei“-Frontfrau ihren Fans auf Instagram von diesem Durchbruch. Sie verriet auch, dass „I Do It Mai Way“ bald als Hörbuch erscheinen wird.

Vanessa Mai ist stolz auf sich und ihren Weg

Bei Erscheinen des Buches hatte Vanessa Mai auf Instagram eine bewegende Botschaft an ihr „früheres Ich“ verfasst, das ihr bei Schreiben immer wieder begegnetet: „Die Kindheits-Vanessa, die Teenie-Vanessa und alle Versionen, die nach ihnen kamen. Jede Einzelne brachte mich mal zum Lachen, mal zum Weinen und fast immer zum Nachdenken. Schau, was wir geschafft haben! Ich bin stolz auf dich, auch wenn ich dir das selten sage.“