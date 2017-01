Betrug! Promi-Doktor sitzt jetzt in Haft

München - Schönheitschirurgen Dr. Josip Bill sitzt in Untersuchungshaft. Sein Verteidiger Bernhard Löwenberg bestätigte die Festnahme gegenüber der tz am Telefon.

Er ist der Meister der schönen Fassade. Dr. Josip Bill (54) richtete bei seiner prominenten Kundschaft alles zurecht. Die Nase, die Brüste, die Wangenknochen, die Lippen. Und wenn dann alles perfekt war, feierte er mit ihr rauschende Feste. Doch jetzt hat sich’s für den Schönheitschirurgen mit Praxis in Würzburg ausgeschnippelt. Er sitzt in Untersuchungshaft. Sein Verteidiger Bernhard ­Löwenberg bestätigte die Festnahme gegenüber der tz am Telefon.

+ Dr. Josip Bill mit Alessandra Geissel, Alexandra Polzin und Brad Harris. © Jantz Sigi Der Vorwurf: Betrug im besonders schweren Fall. Laut der Würzburger Mainpost wird gegen den 54-Jährigen Chirurgen bereits seit vergangenen Sommer ermittelt. Er soll sich – unter Vorspiegelung falscher Tatsachen – Kredite bei einer Liechtensteiner Firma über 3,5 Millionen Euro erschlichen haben. Dazu kommen wohl noch erhebliche Summen, teilweise im sechsstelligen Bereich, die ihm seine Freunde geliehen hätten. Ein Bekannter sprach gegenüber der Mainpost sogar von einem zweistelligen Millionenbetrag. Wird jetzt ermittelt, müssen die Gläubiger allerdings offenlegen, woher sie das Geld haben. „Und da könnte der ein oder andere ein Problem bekommen“, so ein Bekannter des Arztes.

Alles mehr Sein als Schein? Wofür Josip Bill die Millionenbeträge brauchte, ist unklar. Jedenfalls feierte der gebürtige Kroate regelmäßig aufwendige Partys, wie bei seiner Klinikeröffnung oder natürlich auch auf der Wiesn. „Mein Mandant ist eine schillernde Persönlichkeit“, so Löwenberg zur tz. „Und steht dadurch natürlich häufig im Mittelpunkt.“ Schauspielerinnen wie Marie-­Luise ­Marjan, Katja Riemann und Fußballergattin ­Claudia ­Effenberg waren gern gesehene Gäste. Manche fühlen sich jetzt von ihm getäuscht, gerade die Freunde, die ihm die Türen in die bessere Gesellschaft öffneten.

In den nächsten Tagen bekommt Verteidiger Bernhard Löwenberg Einsicht in die Akte Josip Bill. „Ich werde zunächst den Akteninhalt mit meinem Mandanten besprechen. Bis zur Verurteilung...“