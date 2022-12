Nach Gewichtsabnahme: „Das große Backen“-Betty begeistert Fans im knappen Glitzerkleid

Bettina Schliephake-Burchardt wirkt jetzt viel moderner als zuvor. © Instagram/Bettina Schliephake-Burchardt & Imago

Für eine Weihnachtsfeier tauschte TV-Star Betty Schliephake-Burchardt ihre Schürze gegen ein figurbetontes Abendkleid aus. Das Ergebnis kann sich sehen lassen...

Wenn es um das Thema Backen geht, macht ihr keiner so schnell etwas vor: Bettina „Betty“ Schliephake-Burchardt (51) ist als Konditormeisterin eine absolute Expertin in ihrem Metier. Bei „Das große Backen“ beweist die Jurorin immer wieder aufs Neue, über welches Know-how sie verfügt. In der TV-Sendung tritt sie stets mit Schürze auf – privat darf es aber auch gerne mal etwas glamouröser sein. Auf Instagram zeigt sich die Buchautorin nun von einer ganz anderen Seite.

Betty posiert in einem hautengen schwarzen Glitzer-Kleid mit Pailletten und offenbart dabei jede Menge Dekolleté. Ihr Gesicht ist hübsch geschminkt, die Haare sind zu einer eleganten Hochsteckfrisur frisiert. Dazu trägt sie Armreifen und Ohrringe. „Manchmal darfs auch richtig glitzern“, schrieb sie zu dem Spiegel-Selfie. Weiter verriet die Blondine, dass sie sich für eine Weihnachtsfeier so herausgeputzt hat. Die festliche Zeit des Jahres ist schließlich der perfekte Anlass, um sich in ein schickes Outfit zu werfen und „durch die Nacht zu tanzen“, wie es Betty in den Hashtags ausdrückte.

Back-Queen Betty bekommt viel Lob von ihrer Instagram-Community

Die Fans reagierten begeistert auf den heißen Schnappschuss. Die Kommentare sind gespickt mit positiven Worten wie „Großartig“, „Schöne Frau“ „Verliebe mich“ und „Du siehst einfach toll aus“. Eine Userin schrieb: „Wenn man um diese Jahreszeit nicht strahlen darf, wann denn dann. Du siehst klasse aus!“ Eine weitere schwärmte: „Wow, sehr schick. Schwarz und blond, besser gehts nicht, liebe Betty!“

Auch die Figur der TV-Jurorin sorgte für viel Lob. Betty hat in den letzten Jahren unglaubliche 30 Kilo abgenommen. Dank einer Ernährungsumstellung und Sport purzelten bei der Feinschmeckerin die Pfunde. Umso stolzer ist sie nun, ihren erschlankten Körper in einem figurbetonten Kleid präsentieren zu können. Eine Sache ist sicher: Mit ihrem Outfit stahl Betty sicher allen anderen Party-Gästen die Show!