„War bewegungsunfähig“: Marianne und Michael verraten dramatische Details aus Schlaganfall-Nacht

Das Schlager-Duo Marianne und Michael Hartl spricht über den Schicksalsschlag. Er hat sich von seinem Schlaganfall erholt. (Fotomontage) © IMAGO/HOFER & IMAGO/Bildagentur Monn

München/Leipzig – Es war ein Schicksalsschlag mit viel Glück im Unglück. Vor einem halben Jahr erlitt Schlager-Star Michael Hartl (73) einen Schlaganfall. Seiner Frau Marianne (69) und seinem Schutzengel hat er es zu verdanken, dass es ihm wieder gut geht. Das Schlager-Duo Marianne und Michael sollte eigentlich persönlich bei der letzten „Riverboat“-Folge zu Gast sein.

Da sich allerdings beide auf der Wiesn in ihrer Heimat München mit Corona angesteckt hatten, waren sie in Kim Fishers Sendung nur als virtuelle Gäste zu sehen. Trotzdem hatten die beiden viel zu erzählen, denn sie sprachen zum ersten Mal ausführlich über den Schicksalsschlag, den sie ein halbes Jahr zuvor erleben mussten. Damals hatte Michael mitten in der Nacht einen Schlaganfall, der nur durch seine Frau entdeckt und mit Glück schnell behandelt werden konnte.

„Er war ansprechbar, aber er war schon bewegungsunfähig“, schildert Schlagersängerin Marianne die Schlaganfall-Nacht © IMAGO / STAR-MEDIA

Marianne konnte vor Schmerzen nicht schlafen

„Die Marianne hat glücklicherweise – muss ich jetzt sagen – eine Schulterverletzung, wo sie operiert worden ist, und konnte deshalb vor Schmerzen nicht schlafen. Aus dem Grund hat sie es gemerkt“, erklärt Michael. Da das Paar im fortgeschrittenen Alter schon öfter darüber gesprochen hatte, was in solchen Situationen zu tun wäre, wusste Marianne schnell, was los war: „Wenn einem von uns etwas passiert, zum Beispiel Herzinfarkt oder Schlaganfall, dann ist das und das ganz wichtig: Arm heben, blinzeln, lachen, Zunge rausstrecken bei Schlaganfall. Und das ging alles nicht. Er war ansprechbar, aber er war schon bewegungsunfähig.“ Sofort habe sie gewusst, dass es ein Schlaganfall war, und den Notruf gewählt.

Im Krankenhaus wurde Michael schnell operiert und hatte erneut viel Glück im Unglück. „Das Schlimme dabei ist, dass nur zehn bis fünfzehn Prozent diese Operation überhaupt überleben. Und ich hatte Glück; vorher, weil meine Frau das gemerkt hat und hinterher, dass die OP gut gelungen ist.“ Nach der OP lag Michael vier Tage im Koma und durfte nach weiteren fünf Tagen wieder nach Hause, am Geburtstag seiner Frau. Mittlerweile geht es ihm besser und das Paar hat seine Lebensweise auf eine gesündere Ernährung und mehr Bewegung umgestellt, damit es sich selbst und auch den Fans noch lange erhalten bleibt.