Beweisvideo: Bei Bachelor Niko Griesert und Ex Michèle läuft wieder was

Teilen

In der Reality-Show „Der Bachelor“ hatten sich Niko und Michèle 2021 kennengelernt © TikTok/nikogriesert

Es dauerte ein Weilchen, bis aus dem Bachelor Niko Griesert und der Kandidatin Michèle de Roos ein Paar wurde. Besteht nach dem Liebes-Aus vom August nun doch wieder Hoffnung?

Läuft bei Niko Griesert (32) und seiner Ex-Freundin Michèle de Roos (29) wieder was? In einem Video, das der einstige Bachelor auf TikTok hochgeladen hat, deutet einiges darauf hin. Dort ist zu sehen, wie der Kölner Michèle und eine Freundin um 4 Uhr morgens vom Feiern abholt. Während Niko im Auto gespielt genervt aufs Anschnallen hinweist, essen die jungen Frauen fröhlich ihre Pizza und albern herum.

Das Paar ist für viel Hin und Her in Liebesdingen bekannt: In der Reality-Show „Der Bachelor“ hatten sich beide 2021 kennengelernt. Obwohl es knisterte, musste Michèle kurz vor dem Finale ohne Rose nach Hause fahren. Als erste Kandidatin in der Geschichte der Datingshow wurde sie später aber wieder zurückgeholt. Trotzdem ging sie aus dem Staffelfinale nicht als Siegerin hervor, kam dann jedoch nach Drehschluss mit Niko zusammen. Im August gaben die beiden bekannt, eine Beziehungspause einlegen zu wollen.

Gemeinsames Video auf der heimischen Couch

Bikinis, Cocktails, Küsse: Alle Kandidatinnen der neuen „Bachelor in Paradise“-Staffel Fotostrecke ansehen

Dass Michèle nun wieder in Nikos TikToks auftaucht, kann wohl als Liebes-Comeback gewertet werden. So kann man die beiden unter anderem gemütlich auf der Couch entspannen sehen. Dabei zieht Niko seine Freundin auf, weil sie den englischen Titel einer Serie nicht aussprechen kann. Vielleicht wird ja zwischen den beiden nun endlich gut, was lange währt. Das wünschen sich scheinbar auch Nikos Follower, wenn sie den Beziehungs-Status der beiden kommentieren: „Hoffentlich sind die wieder zusammen“.