„Bewusst dagegen entschieden“: Darum ist Jimi Blue nicht bei „Diese Ochsenknechts“ dabei

„Diese Ochsenknechts“-Fans haben Grund zur Freude: Es wird eine neue Staffel geben! Nur Jimi Blue wird bei der 3. Runde der Reality-Doku-Soap fehlen.

Erst seit letztem Jahr läuft die Doku-Soap „Diese Ochsenknechts“ exklusiv auf dem Pay-TV-Sender Sky. Sie begleitet Mutter Natascha Ochsenknecht und die drei Geschwister Cheyenne, Wilson Gonzalez und Jimi Blue durch ihre Welt. So verhielt es sich zumindest in den ersten beiden Staffeln, die sich über insgesamt 14 Folgen zogen.

Zur großen Freude der Fans hat Familienoberhaupt Natascha nun angekündigt, dass es eine dritte Staffel geben wird. Verraten hat sie die guten Neuigkeiten in einem kurzen Instagram-Video, das nicht nur auf ihrem persönlichen Profil, sondern auch auf dem offiziellen „Diese Ochsenknechts“-Kanal geteilt wurde. „Und wir drehen schon ganz fleißig“, berichtete die 58-Jährige dort.

Jimi Blue möchte seine Privatsphäre künftig mehr schützen

Eines wird in Staffel 3 allerdings anders sein: Ochsenknecht-Spross Jimi Blue (31) wird voraussichtlich nicht mehr zu sehen sein. Gerade er hatte in Bezug auf seine gescheiterte Beziehung zu Yeliz Koc (29) und seine Vaterschaft viel öffentliche Kritik einstecken müssen. Dazu kam noch, dass es zum Ende der zweiten Staffel zwischen seiner Schwester Cheyenne (22) und seiner neuen Verlobten Laura Marie Geissler (24) ordentlich kriselte.

Ist das der Grund, warum er in Zukunft auf öffentliche Dramen verzichten und seine Privatsphäre besser schützen will? In der Story seines mittlerweile auch privaten Instagram-Accounts erklärt er seine Entscheidung so: „Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, weil ich mich einfach nicht in Reality-Formaten sehe.“ Er wolle stattdessen zu seinen schauspielerischen Wurzeln zurückkehren und sich wieder mehr auf seine Musik konzentrieren.

