„Bezaubernd“: Beatrice Egli begeistert Fans im All-Orange-Business-Look

In Sachen Mode kann kein anderer Schlagerstar Beatrice Egli das Wasser reichen! Auf Instagram zeigt sich die Sängerin im schicken Hosenanzug.

Beatrice Egli (34) weiß, wie sie ihre Schlager-Fans verzaubern kann! Die Schlagersängerin hat nicht nur eine wunderschöne Stimme, sondern zieht ihre Anhänger auch immer wieder mit ihrer tollen Ausstrahlung und ihrem entzückenden Lächeln in den Bann. Bei Auftritten in TV-Shows und auf der Musikbühne beweist die Schweizerin außerdem, wie stilsicher sie ist.

Auf Instagram postet Beatrice zur Freude ihrer 493.000 Follower regelmäßig Fotos, die sie in schicken Outfits und tollen Looks zeigen. So auch in ihrem neuesten Beitrag: Dort posiert die „Volles Risiko“-Interpretin in einem modischen Dreiteiler. Hose und XXL-Blazer sind in Orange gehalten. Der knappe Schnitt des Oberteils lässt einen Blick auf Beatrices flachen Bauch erhaschen. Alles in allem ein absolut stimmiger Business-Look, der dem Schlagerstar hervorragend steht. Ihre blonden Haare trägt Beatrice auf dem Foto in einem Pferdeschwanz gebunden, während ein Hauch von Make-up für den zusätzlichen Glow-Effekt sorgt.

Beatrice Egli: Fans sind hin und weg von ihrem modischen Auftritt

Die Fans reagierten begeistert und hinterließen zahlreiche Kommentare. „Du siehst in diesem grünen Kleid atemberaubend schön aus. Danke für das Foto!“, schwärmte ein User. Ein anderer schloss sich dem Lob an: „Du siehst so süß aus, liebe Beatrice. Die grüne Farbe steht dir auch sehr gut, eigentlich alle Farben, und ‚bunt‘ sowieso.“ Damit spielte der Follower auf das gleichnamige Best-of-Album der ehemaligen DSDS-Gewinnerin an.

Außerdem waren Kommentare zu lesen wie: „Tolles Bild. Du siehst bezaubernd aus“, „Schönes Foto“ und „Eine echt schöne Frau“. Ein Fan brachte es mit den folgenden Worten wohl auf den Punkt: „Toll siehst du auf dem Bild wieder aus.“ Natürlich hinterließ die Community auch jede Menge Herz-Emojis unter dem Post, um ihre Unterstützung für Beatrice auszudrücken. Kein Wunder, dass die Schlagermusikerin angesichts so viel Lob nicht mehr aus dem Strahlen herauskommt!