„Bezaubernd schön“: Marie Reim begeistert ihre Fans auch ohne Make-up

Sie zeigt sich ohne Make-up: Marie Reim begeistert ihre Instagram-Fans mit ihrer natürlichen Schönheit. Der schöne Schnappschuss der Schlagersängerin entstand im Urlaub. (Fotomontage) © Instagram/Marie Reim

Köln – Entspannter Urlaubs-Look ohne Make-up! Marie Reim (22) verzauberte ihre Follower mit ihrer natürlichen Schönheit und ganz ohne Make-up. Die gemeinsame Tochter der Schlagerstars Michelle (50) und Matthias Reim (64) ist mittlerweile selbst in der Schlagerszene aktiv und brachte 2020 ihr erstes Album mit dem Titel „14 Phasen“ heraus. Die blonde Schönheit, die vor kurzem ihre neue Beziehung mit ihrem Freund öffentlich machte, ließ ihre Fans jetzt an einem schönen Urlaubs-Selfie ohne Make-up von sich teilhaben.

Auf dem geposteten Foto ist die natürliche Schönheit der Sängerin zu bewundern, die auf dem Schnappschuss kein Make-up trägt und in einem stylischen Bustier-Oberteil zufrieden in die Kamera lächelt. Das Bild nahm die „Weil das Mädels so machen“-Hitmacherin auf, als sie sich am Morgen vor ihrer Abreise auf einen letzten Strandtag vorbereitete. In der Bildunterschrift des Postings schrieb die Prominente: „Wir haben jetzt hier 10:00 Uhr morgens… Unser letzter Tag ist angebrochen.“ Sie fügte hinzu, dass sie ihren letzten Tag am Meer vor der Abreise noch einmal richtig genießen würden und verriet aufgeregt: „Heute wird nochmal ganz viel Meer-Luft geschnuppert.”

Marie Reim verzaubert Fans auch ohne Make-up

Die Follower der gebürtigen Kölnerin kamen aus dem Schwärmen für ihr Idol gar nicht mehr heraus und hinterließen begeisterte Kommentare über ihren natürlichen und entspannten Urlaubs-Look ohne Make-up. So schwärmte einer der User: „Bezaubernd schön.“ Und auch ein weiterer Anhänger des Stars verkündete ganz begeistert: „Das Foto sieht so nach Urlaub aus, einfach klasse.“ Der natürliche Urlaubs-Look der Beauty scheint bei ihren Anhängern besonders gut angekommen zu sein!