„Beziehung in Schwierigkeiten“: Königin Margrethe II. gesteht heftigen Familienstreit

Von: Jonas Erbas

Im dänischen Königshaus kriselt es: In ihrer Neujahrsansprache äußerte sich Königin Margrethe II. offen zu dem Zwist mit ihrem jüngsten Sohn Prinz Joachim. Grund dafür dürfte der von ihr im September 2021 angeordnete Titelentzug sein.

Kopenhagen – Für Königin Margrethe II. (82) stand zum Jahreswechsel eine wichtige Tradition an: In ihrer Neujahrsbotschaft richtete sich die aus dem Hause Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg stammende Monarchin wie üblich an die Nation – und sprach dabei ganz offen die Unstimmigkeiten innerhalb ihrer eigenen Familie an.

Königin Margrethe II. spricht Familienstreit an – Meinungsverschiedenheit mit Sohn Joachim

Dass das Miteinander von Margrethe II. und ihrem jüngsten Sohn, Prinz Joachim zu Dänemark (53), als angeschlagen gilt, ist kein Geheimnis. Die 82-Jährige versuchte bei ihrer am Samstagabend (31. Dezember) ausgestrahlten Rede gar nicht erst, den Schein zu wahren, sondern wandte sich mit ehrlichen Worten an das Volk.

In ihrer Neujahrsbotschaft an die Nation wurde Königin Margrethe II. deutlich: Die 82-Jährige gestand Schwierigkeiten und Meinungsverschiedenheiten innerhalb der königlichen Familie. Hintergrund könnte der von ihr im September 2022 angeordnete Titelentzug von vier ihrer acht Enkelkinder sein (Fotomontage) © PPE/Imago

„Dass die Beziehung mit Prinz Joachim und seiner Frau Prinzessin Marie in Schwierigkeiten geraten ist, schmerzt mich“, so Margrethe II. offen. Das „ganze Land“ sei „Zeuge“ von den Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Königsfamilie geworden, so die Regentin. Dennoch zeigte sie sich hoffnungsvoll: 2023 wolle man „gemeinsam mit Vertrauen, Verständnis und neuem Mut“ begehen.

Dänemarks Monarchin Margrethe II. ist auch Königin der Kippen: Margrethe II. gilt als passionierte Raucherin und soll einst pro Tag etwa 60 Zigaretten genossen haben – teils auch ganz ungeniert öffentlich! Doch 2007 führte Dänemark ein Anti-Raucher-Gesetz ein; die Königin zog zähneknirschend mit und verzichtet bei Auftritten nun auf den Glimmstängel. Privat soll auf Schloss Amalienborg allerdings weiter gepafft werden. Die Medien betitelten die 82-Jährige zeitweise ihrer Angewohnheit wegen sogar als „Vulkan-Königin“.

Nach Titelentzug durch Königin Margrethe II. – Joachims Kinder künftig keine Prinzen mehr

Auslöser für den Familienstreit ist eine umstrittene Entscheidung, welche Königin Margrethe II. bereits im September 2022 gefällt hatte. Vier ihrer insgesamt acht Enkelkinder verlieren der Anordnung nach mit dem Jahreswechsel ihre Titel – offiziell, um ihnen ein normales, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Diese Entscheidung trifft auch die vier Kinder aus Prinz Joachims beiden Ehen.

Künftig halten diese nicht mehr den Prinzen- beziehungsweise Prinzessinnen-Titel inne. Nikolai zu Dänemark (23), Margrethes II. ältester Enkel, hatte sich angesichts dieses Schrittes bereits öffentlich äußerst enttäuscht gezeigt. Der Plan seiner Großmutter sieht vor, die Monarchie zu verschlanken und damit moderner zu machen. Doch auch andere (Ex-)Royals sorgen zum Jahresende für Schlagzeilen: So soll Prinz Harry (38) ein „absolut geschmackloses“ Spiel mit Karten über die Queen besitzen. Verwendete Quellen: Deutsche Presse-Agentur, instagram.com/detdanskekongehus