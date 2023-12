Alles Aus? Iris Klein löscht alle Fotos mit Mr. T

Ist die Beziehung von Iris Klein und ihrem Mr. T schon nach wenigen Monaten wieder vorbei? Die Mutter von Daniela Katzenberger hat nun zumindest alle Fotos mit ihm gelöscht.

Worms – „Promi Big Brother“-Kandidatin Iris Klein (56) richtet sich nach der Trennung von Ex-Ehemann Peter Klein (56) und dem Abschied aus ihrer langjährigen Wahlheimat Mallorca gerade in ihrem neuen Zuhause in Deutschland ein. Es wird gewerkelt, geschrubbt und montiert. In ihren neuesten Instagram-Storys erwähnt die Mutter von Daniela Katzenberger (37) immer wieder, dass sie das alles alleine stemmt. Dabei hat die 56-Jährige seit einigen Monaten eigentlich einen neuen Mann namens Mr. T an ihrer Seite, doch von dem ist auf ihrer Instagram-Seite plötzlich keine Spur mehr.

Iris Klein hat nämlich alle Fotos mit ihm gelöscht. Das fällt auch ihren Fans auf. Unter Kleins neuestem Post fragt etwa eine Nutzerin: „Was ist denn mit Mr. T??? Die Fotos mit ihm sind weg?? Wieso hilft er dir nicht im Haus?“ Klein antwortet darauf lediglich: „Danke, mir geht‘s gut.“

Einige Fans vermuten, dass ein mögliches Liebescomeback mit Ex-Ehemann Peter hinter einer Trennung stecken könnte. „Ich habe das Gefühl, die kommen wieder zusammen, weil die sich noch lieben... Man hat es am Ende bei ‚PBB‘ doch gesehen, dass die noch Gefühle füreinander haben“, rätselt eine Nutzerin.

Liebescomeback mit Peter Klein? Das sagt Iris Klein dazu

In der diesjährigen Staffel von „Promi Big Brother“ waren sowohl Iris als auch Peter Klein als Teilnehmer dabei. Es kam zu mehreren Gefühlsausbrüchen und emotionalen Aussprachen zwischen den beiden. Anfang des Jahres war die langjährige Ehe des Paares in die Brüche gegangen und es entfaltete sich eine öffentliche Schlammschlacht.

Ist die Beziehung von Iris Klein und ihrem Mr. T schon nach wenigen Monaten wieder vorbei? Die Mutter von Daniela Katzenberger hat nun zumindest alle Fotos mit ihm gelöscht.

Iris Klein stellte kürzlich in einer Instagram-Fragerunde aber klar: „Selbst wenn er der letzte Mann auf dieser Erde wäre, würde ich ihn nicht mehr wollen.“ Nach der Trennung von ihrem dritten Ehemann bandelte Iris Klein ab dem Frühjahr dann mit einem neuen Mann an, den sie in der Öffentlichkeit als „Mr. T“ vorstellte. Beim Oktoberfest in München hatten die beiden im September ihren ersten gemeinsamen Pärchenauftritt. Ist jetzt schon wieder alles vorbei?

Apropos Iris Klein: Sie und Jürgen Milski vertrieben sich bei „Promi Big Brother" die Zeit mit Wetten und pokerten um viel Geld. Vom Verhalten seiner Mitstreiterin war Milski am Ende überrascht.