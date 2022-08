„Auf mich draufgepinkelt“: Ex von Daniele Negroni erzählt widerliche Beziehungsdetails

Daniele Negronis Verlobung wird von widerlichen Anschuldigungen seiner Ex Laura Steinert überschattet. © Instagram/inked_zombieprincess & Instagram/negroni_daniele

Laura Steinert packt widerliche Beziehungsdetails über Daniele Negroni aus und lässt ihren Ex in keinem guten Licht stehen. Beleidigungen und Demütigungen standen an der Tagesordnung.

Köln – Die Ex-Freundin von Daniele Negroni (27) packt schonungslos über die Beziehung mit dem Ex-DSDS-Kandidaten aus und lässt kein gutes Haar an dem Casanova. Und dabei scheint es bei Negroni aktuell so richtig gut zu laufen. Gerade erst verkündete der 27-Jährige die Verlobung mit seiner Liebsten Davina Carstens (22). Via Instagram gab es gestern (3. August) erste romantische Einblicke von dem alles entscheidenden Moment. Droht das junge Liebesglück nun zu bröckeln?

Laura Steinert offenbart pikante, intime Details über die gemeinsame Zeit mit Negroni, die Verlobten Davina sicherlich nicht gefallen. Im Podcast „Blitzlichtgewitter“ feuert die Tätowiererin unverblümt gegen ihren Ex und erzählt widerliche Details. Die Blondine sagt, die Beziehung sei Horror für sie gewesen. Daniele sei im Fernsehen ganz anders als im echten Leben.

Laura Steinert nimmt kein Blatt vor den Mund

2012 wurde Daniele Negroni Zweitplatzierter in der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (RTL). Anschließend kamen die typischen TV-Formate, die nach einem vermeintlichen TV-Hoch folgen: „Dschungelcamp“ (RTL) und das Pärchen-Format „CoupleChallenge“ (RTL), wo er 2021 mit Ex Laura Steinert teilnahm.

Noch gar nicht so lange her, mit den beiden also. Dass sich Daniele seitdem geändert haben könnte, will Steinert nicht glauben. Ausraster, wie man sie von dem 27-Jährigen im Dschungelcamp gesehen hat, seien gar nichts im Vergleich zu dem gewesen, was zu Hause passiert sei. Beleidigungen, Demütigungen und Gewalt scheinen keine Ausnahme gewesen zu sein.

Außerdem habe der Sänger ein Alkoholproblem, behauptet Laura weiter. Daniele habe sie im Vollrausch massiv beleidigt und angepinkelt: „Der hat einfach auf mich draufgepinkelt. Der hat Sachen durch die Gegend geworfen, hat angefangen, mich zu schubsen. Er hat mich gegen meinen Willen festgehalten, mich gegen die Wand gedrückt, so, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte und mich die ganze Zeit dabei angeschrien, sodass ich ultra Angst hatte“, erklärt Steinert.

Widerliche Beziehungsdetails, die hier ans Licht kommen. Kaum zu glauben, wo sich der 27-Jährige so süß mit seiner Davina gibt. Ob die junge Liebe zwischen Davina und Daniele diesen Vorwürfen standhalten kann? Negroni dementiert derweilen alle Anschuldigungen. Gegenüber Bild erklärt der frisch Verlobte, dass die Vorwürfe einfach gelogen seien und Steinert lediglich Aufmerksamkeit mit seinem Namen bekommen wolle. Daniele wünsche seiner Ex nur das Beste.