Heißes Liebesduett: Beatrice Egli und Florian Silbereisen heizen Beziehungsgerüchte weiter an

Beziehungsgerüchte zwischen Beatrice Egli und Florian Silbereisen gibt es schon lange. Bei „Schlager des Sommers“ machen sich die beiden darüber lustig, befeuern die Gerüchte aber gleichzeitig mit einem heißen Duett. „Tausend mal berührt“, das passe doch ganz gut, meint Florian Silbereisen.

Klaffenbach - Florian Silbereisen lud am 15. Juli zu den „Schlager des Sommers“ ein. Da diese Festeshow diesmal allerdings keine Liveshow ist, sondern erst am 20. August ausgestrahlt wird, finden jetzt schon einige Fan-Videos ihren Weg ins Internet. Darunter auch das Liebesduett von Beatrice Egli und Florian Silbereisen (Die wichtigsten Fernsehsendungen des Schlagerkönigs).

„Es gibt ja ganz viele Schlagzeilen über uns. Woche für Woche“, so Florian Silbereisen zu Beatrice Egli. „Jetzt weiß ich momentan nicht: Sind wir gerade zusammen oder getrennt?“, fragt er und macht sich offensichtlich über die nicht enden wollenden Beziehungsgerüchte lustig.

„Das ist sehr schwierig“, antwortet Beatrice Egli (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) schmunzelnd. „Es gibt aber tatsächlich etwas, dass uns verbindet. Und was wir auch wahnsinnig gerne teilen, nämlich die Bühne“, so Florian Silbereisen. Passend zum Thema „Liebe“ wollen die beiden nun ein Liebesduett singen. Allerdings können sie sich nicht so wirklich entscheiden, welches.

Florian Silbereisen und Beatrice Egli: Eng umschlungen singen sie „Tausend mal berührt“

„Verdammt, ich lieb dich“? Mmmh, nein. „Warum hast du nicht Nein gesagt“? Passt auch nicht. Schlussendlich einigen sich Beatrice Egli und Florian Silbereisen auf den Kulthit „Tausend mal berührt“. Bevor es losgeht, witzelt Florian Silbereisen noch: „Der passt sehr gut. Und da werden dann die Schlagerzeilen wieder explodieren“.

Und damit könnte er gar nicht so Unrecht haben, denn Florian Silbereisen und Beatrice Egli zeigen für ihr Liebesduett wirklich vollen Körpereinsatz und tanzen ziemlich eng miteinander. Schade eigentlich, dass die Gerüchte nur Gerüchte sind, die beiden wären doch ein süßes Paar. Apropos, süßes Paar: Für Jürgen Drews und seine Ramona sind öffentliche Liebesbekundungen eigentlich kein Problem. Ein Fan teilt nun aber einen sehr privaten Augenblick, der wohl so nicht für ganz Fernseh-Deutschland bestimmt war. Verwendete Quellen: Facebook/Florian Silbereisen Fan´s