BH-Blitzer: Beatrice Egli begeistert Fans mit sexy Looks in neuem Musikvideo

Beatrice Egli hat das lang ersehnte Video zu ihrem neuen Lied veröffentlicht. Ihr gewagtes Outfit kommt bei den Fans sehr gut an.

Schlagersängerin Beatrice Egli (33) hat bereits im Juli ihren neuen Song „Volles Risiko“ herausgebracht. Gespannt haben die Fans auf das passende Musikvideo warten müssen. Doch jetzt war es endlich so weit und am 27. Oktober veröffentlichte die Sängerin das Video. Dieses promotete die 33-Jährige auch auf Instagram und schrieb dazu: „Da ist es endlich! Mein Musikvideo zu ‚Volles Risiko‘!‘“

Die Fans sind vor allem begeistert von Eglis Kleidung im Video. Die Sängerin trägt drei verschiedene Outfits: ein weißes Kleid, ein schwarzes Kleid und einen weißen Hosenanzug. Besonders der Hosenanzug sorgt für Aufsehen – Zwar hat dieser lange Ärmel und auch die Hosenbeine sind relativ schlicht gehalten, doch das Oberteil ist vorne komplett offen. Darunter ist der Spitzen-BH der Sängerin deutlich zu sehen.

In ihrem neuen Videoclip verzückt Beatrice Egli ihre Fans mit einem heißen Outfit (Fotomontage) © osnapix/Imago & YouTube/Beatrice Egli

Das Musikvideo kommt sehr gut an

Die Fans lieben das neue Video, so kommentiert jemand auf YouTube: „Eine so ausdrucksstarke Sängerin. Ich mag Beatrice sehr und der Song ist der absolute Hammer.“ Und ein anderer Fan schreibt: „Dieses Video übertrifft alles, was ich erwartet hab, es ist so mega gut geworden“. Das lange Warten hat sich für die Fans also gelohnt.