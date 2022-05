BH und Jogginghose: Fans feiern lässigen Geburtstagslook von Vanessa Mai

Von: Lisa Klugmayer

Vanessa Mai ist 30 und feierte ihren Geburtstag in einem freizügigen Outfit. Die Kombination aus durchsichtigen BH und Jogginghose kommt bei ihren Fans natürlich richtig gut an. (Fotomontage) © Instagram/Vanessa Mai

Vanessa Mai ist 30 und feierte ihren Geburtstag in einem freizügigen Outfit. Die Kombination aus durchsichtigen BH und Jogginghose kommt bei ihren Fans natürlich richtig gut an. Damit das Ganze aber Instagram-freundlich bleibt, musste ein bisschen zensiert werden.

Köln - Vanessa Mai lässt es an ihrem 30. Geburtstag so richtig krachen: Mega-Sause mit ihren Liebsten und ein zweites Ja-Wort inklusive. Statt in High-Heels und schickem Kleid feiert die Schlagersängerin ihren runden Geburtstag allerdings lieber im Schlabber-Look. Die Kombi aus Jogginghose und durchsichtigem BH gefällt auch ihren Instagram-Fans.

„Dirty Thirty (dt: schmutzige dreißig“), schreibt Vanessa Mai (Alle Infos zur deutschen Schlagersängerin – ihre Karriere und größten Hits) unter die Geburtstagsfotos. Auf den Bildern trägt die Schlagersängerin eine lockere schwarze Hose und einen durchsichtigen BH. Ihre braune Wallemähne fällt ihr locker über die Schulter. Zu dem lässigen Look kombiniert sie goldene Creolen.

Auf dem ersten Bild streckt Vanessa Mai frech die Zunge heraus, wischt man zur Seite, macht die Schlagersängerin einen sexy Kussmund. Besonderes Detail: Damit sie mit dem Bild nicht gegen die Instagram-Richtlinien verstößt, ist der durchsichtige Teil ihres BHs mit einer 30 verdeckt.

Vanessa Mai begeistert Schlagerfans und Promi-Kollegen mit ihrem Outfit zum 30.

Die 958.000 Instagram-Fans von Vanessa Mai (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) sind von diesem Anblick natürlich mehr als begeistert. Ein Fan schreibt: „Woooooooow“. Ein weiterer Instagram-Nutzer schreibt: „So hübsch siehst du aus, Mai Queen“. „Ich schenke dir ein Pullover, dann musst du nicht immer alles Pixxeln“, witzelt Moderator Aaron Troschke.

Vanessa Mai zeigt sich auf ihrem neuen Instagram-Bild im freizügigen Geburtstags-Outfit in Jogginghose und BH. Das finden ihre Fans richtig gut, wie diese Kommentare unter dem Selfie zeigen. (Fotomontage) © Instagram/Vanessa Mai

Doch Vanessa Mai hat nicht nur ihren 30. Geburtstag gefeiert, sondern auch zum zweiten Mal Ja gesagt. Auf Instagram teilt die Schlagersängerin nicht nur berührende Worte an ihren Liebsten, sondern auch ein zuckersüßes Pärchen-Selfie und die funkelten zweiten Eheringe. Verwendete Quellen: Instagram/vanessa.mai