Julienco nach Trennung von BibisBeautyPalace mit neuer Frau an seiner Seite gesichtet

Von: Julia Hanigk

Nach dem Beziehungsaus mit Bibi Claßen wurde Julian Hand in Hand mit einer anderen Frau gesehen. © Screenshots Instagram/julienco und wuppertal.aktuell

Nach der Trennung von BibisBeautyPalace und Julienco tauchten immer wieder Bilder von Bibi mit neuem Mann an ihrer Seite auf. Nun gibt es auch ein Foto von Julian mit einer anderen Frau Hand in Hand.

Wuppertal - Für Millionen ihrer Fans war es ein großer Schock, als die beiden YouTuber BibisBeautyPalace und Julienco ihre Trennung bekannt gaben. Bianca (29) und Julian Claßen (29) sind verheiratet, haben zwei Kinder und teilen sich ein Imperium – für viele waren sie absolute Vorbilder. Nach der bestätigten Trennung äußerte sich Bibi nicht weiter, stattdessen kursieren immer wieder neue Bilder, die sie mit neuem Mann an ihrer Seite zeigen. Auch von Julian tauchte jetzt derartiges Material auf.

BibisBeautyPalace mit neuem Mann an ihrer Seite auf mehreren Fotos

Während Bibi Claßen in letzter Zeit wenig von sich hören ließ und Fans über ihre Bikinibilder schimpften, zeigte sich Julian via Instagram mit den Kids, beim Sport und auf Jungstrip. Von Bibi landeten einige Bilder im Netz, die sie kuschelnd in London, händchenhaltend beim Einkaufen oder knutschend im Restaurant mit neuem Mann an ihrer Seite zeigen. In mehreren Medienberichten wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Mann um Timothy Hill handelt, der für sie im Management tätig ist. Ein Statement dazu gab sie bisher aber nicht ab.

Julian Claßen wurde in Wuppertal fotografiert, wie er mit einer Frau Hand in Hand durch die Innenstadt lief. © Screenshot Instagram/wuppertal.aktuell

Aber auch von Julian tauchte ein Video an der Clubgarderobe mit anderer Frau auf. Nun folgt ein weiteres Bild mit einer Unbekannten im langen weißen Sommerkleid und mit langen braunen Haaren. Bibi ist es nicht, die 29-Jährige ist ein gutes Stück kleiner. Julian ist in Schwarz gekleidet und hält ihre Hand, währen die beiden öffentlich durch die Innenstadt in Wuppertal spazieren.

Julian Claßen spaziert händchenhaltend mit Unbekannter durch Wuppertal

Wer die Frau auf dem Foto ist, bleibt unklar, sie ist außerdem nur von hinten zu sehen. Julian Claßen hat sich bisher nicht zu dem Foto geäußert, das in der Instagramstory von „Wuppertal Aktuell“ veröffentlicht wurde, inklusive Instagram-Namenstag von Julian und Bibi.

Nach der Trennung trafen sich Julian und Bibi zu einem geheimen Date im Restaurant. Julienco warf seiner Ex dabei einen sehnsüchtigen Blick zu. Verwendete Quellen: instagram.com/julienco; instagram.com/wuppertal.aktuell