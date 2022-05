Bibi Claßen flog mit unbekanntem Mann im Mai nach London

Bibi und Julian Claßen haben sich getrennt © Screenshot/instagram.com/bibisbeautypalace

Bibi und Julian haben sich getrennt - dies bestätigte der Social-Media-Star (julienco_) selbst in seiner Instagram-Story. Der 29-Jährige gab dabei zu, dass sich Bibisbeautypalace von ihm trennte. Nun wurde die Influencerin mit einem neuen Mann an ihrer Seite in London gesichtet.

Köln - Sie waren das Traumpaar in der Social-Media-Szene und für viele Jugendliche ein absolutes Vorbild: Bianca aka Bibisbeautypalace und Julian Claßen aka Julienco. Doch Bibi und Julian sind getrennt - die 29-Jährige zeigte sich laut Augenzeugen-Fotos nun mit einem neuen Mann an ihrer Seite.

„Bibi und ich sind getrennt“ Julian bestätigt Liebes-Aus zwischen ihm und Bibisbeautypalace

Nun ist es offiziell: Bibis Ehemann Julian meldete sich in seiner Instagram-Story mit diesen ehrlichen Worten: „Ich würde gerne den Spekulationen ein Ende setzen. Ich mache es kurz und schmerzlos - ja, es stimmt. Bibi und ich haben uns getrennt. Bibi hat sich getrennt. Viel kann ich und will ich gerade zum aktuellen Zeitpunkt darüber sagen“, so der 29-Jährige.

Die beiden Kinder Lio und Emily stehen aber weiterhin an erster Stelle, wie Julienco erklärte: „Wir müssen einfach schauen, wie das jetzt weitergeht. Und ich wollte mich an dieser Stelle auch ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für eure lieben aufbauenden Worte“.

Bibisbeautypalace flog mit ihrem Flirt schon im Mai nach London

Augenzeugen berichteten laut Promiflash, dass sie die YouTuberin und den Mann, dem Bibi Claßen auch am Bahnhof einen Kuss gab, schon im Mai gemeinsam in London gesehen haben. „Da wir uns dort etwas länger aufgehalten haben, konnten wir beobachten, dass sie zuerst geweint hat, die beiden sich lange unterhalten haben und es so aussah, als hätte sie Zweifel. Nach einer gewissen Zeit sind wir nochmal an den beiden vorbei und da sahen beide, wie auf den Fotos zu sehen, sehr glücklich aus“, berichteten Augenzeugen, die ebenfalls vor Ort waren.

Einige Fans sind sich sicher, dass Bibi und Julian sich einen Prank leisten - schließlich wäre dies nicht ihr einziger in der Social-Media-Welt gewesen. Andere wiederum meinen, dass die Trennung wirklich wahr ist - und keiner von beiden ein Spiel spielt. Bibi selbst äußerte sich noch zu keinem dieser Gerüchte oder dem Beziehungs-Aus - den Ehering trägt Bibi Claßen aber schon seit ein paar Tagen nicht mehr. Verwendete Quellen: Promiflash, Instagram/julienco_