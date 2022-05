BibisBeautyPalace: Bibi Claßen blüht nach Trennung von Julian auf – Bikinifotos, kurze Haare und Urlaub

Von: Claire Weiss

Bibi Claßen genießt ihren Urlaub in Italien © Instagram/Bibisbeautypalace

Nachdem Julian kürzlich die offizielle Trennung von Bibi Claßen bekannt gegeben hatte, sind Fans noch immer entsetzt. Das zeigt sich auch unter dem neusten Instagram-Foto der Influencerin. Denn die postet ein Strandbild aus dem Urlaub in Italien – ganz, als ob nichts wäre.

Köln - Schon in der Schulzeit lernten sich Bianca und Julian Claßen kennen und lieben. Er unterstützte sie auf dem Weg, eine der erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands zu werden und wurde dabei selbst zum Internet-Star. Eine Traumhochzeit und zwei Kinder später soll nun aber alles aus sein. Ihre Fans zeigen sich erschüttert, während sie es sich im Urlaub gutgehen lässt.

Julian Claßen macht ein öffentliches Statement - Bibi schweigt

Julian, der im Netz als Julienco bekannt ist, bezog auf Instagram zu den Trennungsgerüchten Stellung. „Ich würde gerne den Spekulationen ein Ende setzen. [...] Bibi hat sich getrennt“, stellt der 29-Jährige klar. Die äußerte sich nur ganz knapp: „Ihr habt es ja schon in Julians Story gehört... Ja, wir beiden sind nicht mehr zusammen.“ Und bat ihre Fans darum, ihre Privatsphäre zu respektieren.

Seitdem macht die Influencerin weiter, als wäre nichts geschehen. Sie zeigte sich zunächst mit neuer Frisur und viel Dekolleté und jetzt am Traumstrand in Italien. Dort macht sie aktuell nämlich mit ihrer Freundin Mona Urlaub. Ist auch ihr mutmaßlich neuer Freund Timothy dabei? Mit dem wurde sie gemeinsam am Flughafen gesichtet.

Bibi Claßen postet Strandfoto im Bikini – Fans sind enttäuscht

In Italien lässt es sich Bibi Claßen fernab vom ganzen Trubel um ihre Person derzeit gutgehen – eine Ablenkung, die sie eventuell gerade benötigt. Ihre Fans versorgt sie weiterhin mit neuem Bildmaterial und so zeigt sie sich in einem heißen Bikini am Strand. Doch ihre Follower lassen sich so leicht nicht abspeisen. „Wo bleibt das Statement?“, wollen einige wissen.

Fans zeigen sich auf Instagram enttäuscht © Instagram/Bibisbeautypalace

Andere zeigen sich von ihrem einstigen Idol enttäuscht: „Irgendwie sieht man sie jetzt mit komplett anderen Augen“, heißt es unter dem Beitrag. Ein Fan kommentiert: „Das ist nicht unsere Bibi“. Und ein anderer findet: „Du bist nicht mehr die alte.“ Viele weitere hoffen noch immer, dass die Trennung nur ein schlechter Scherz ist. Doch Julian Claßen verneint: „Würde ich nie machen“. Verwendete Quellen: Instagram/Bibisbeautypalace