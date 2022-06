Geheimes Date bei Bianca und Julian Claßen in Restaurant: Er schaut sie traurig an

Von: Julia Hanigk

Teilen

Bibi und Julian trafen sich in einem Restaurant - Julian schaut seine Frau vielsagend an. © Screenshot Instagram/julienco_ und privat/bild.de

Seit der Trennung von Bianca und Julian Claßen sah man die beiden nicht mehr zusammen. Jetzt aßen sie gemeinsam in einem Restaurant. Juliencos Blick sagt mehr als tausend Worte.

Köln - Die Trennung von Bibi Claßen (29) und ihrem Julian (29) hält noch immer alle in Atem. Beide YouTuber bestätigten das Beziehungsaus, Julian stellte außerdem klar, es handle sich nicht um einen Scherz, wie viele Fans noch hofften. BibisBeautyPalace wird seitdem immer wieder mit einem anderen Mann abgelichtet – jetzt gibt es ein neues Bild mit ihrem Noch-Ehemann.

Julienco und BibisBeautyPalace im Restaurant fotografiert

Von Bibi Claßen gab es in letzter Zeit vor allem Bilder mit ihrem angeblich neuen Freund. Fans fotografierten die beiden in London, am Bahnsteig, händchenhaltend beim Einkaufen und knutschend im Restaurant. Nun traf sich BibisBeautyPalace in einem schicken Restaurant in Köln mit Julienco, wie ein Foto von angeblich Montagabend (30.05.22) zeigt.

Bibi und Julian trafen sich in einem Kölner Restaurant. © bild.de/privat

Die beiden Eheleute haben gemeinsam ein Imperium und vor allem zwei Kinder, die sie trotz Trennung an erste Stelle setzen wollen, wie es auf Instagram von beiden hieß. Auf dem Restaurant-Bild von Julian und Bibi scheint sie gerade etwas zu erzählen, Julian hat seinen Kopf auf den abgestützten Ellenbogen abgelegt und schaut sie verträumt und traurig an, während er zuhört. Manchmal sagt ein Blick eben mehr als tausend Worte...

Geheimes Date bei Bianca und Julian Claßen in Restaurant: Er schaut sie traurig an

Bibi Claßen wandelte auf Instagram in der letzten Zeit auch ihr Image. Dort veröffentlichte sie Bilder in Unterwäsche und Bikini. Sie änderte auch ihre Frisur. Fans zeigten sich aber eher genervt von den freizügigen Bibi-Bildern und schimpften: „Will meine alte Bibi zurück“.

Heimliche Küsse, Tränen und Trennung: Bibisbeautypalace und Julienco sind kein Paar mehr - die Bilder Fotostrecke ansehen

Julian Claßen verbringt das Wochenende jetzt erst einmal mit seinem Kumpel in Wien. Seinen Humor hat der YouTuber jedenfalls nicht verloren. Julian scherzte, er schlafe „aufgrund der aktuellen Situation“ im Hotel. Verwendete Quellen: bild.de; instagram.com/julienco_