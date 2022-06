Bibisbeautypalace zur Ambulanz: Blasenentzündung von Bianca Claßen immer schlimmer

Von: Julia Hanigk

Bibi hat mit einer Blasenentzündung zu kämpfen. (Fotocollage) © Screenshots Instagram/bibisbeautypalace

Bianca Claßen meldet sich bei ihren Followern mit einem Gesundheits-Update. Die 29-Jährige leidet derzeit an einer Blasenentzündung – eine Selbsttherapie brachte nichts. Bibi fuhr deswegen in eine Ambulanz.

Köln - Bianca Claßen (29) steht derzeit vor allem durch die Trennung mit Julian Claßen (29) in den Schlagzeilen. Die YouTuberin wurde immer wieder mit einem anderen Mann fotografiert. Jetzt erklärt sie, dass sie in letzter Zeit weniger auf Instagram unterwegs war, weil es ihr gesundheitlich nicht so gut gegangen sei.

BibisBeautyPalace versuchte, ihre Blasenentzündung selbst zu behandeln

„Es gibt echt Frauen, die super oft damit zu kämpfen haben“, so BibisBeautyPalace in ihrer Instagramstory. Für sie selbst sei es aber das erste Mal: Die zweifache Mama hat eine Blasenentzündung, die sie zuerst selbst versuchte zu behandeln – leider erfolglos.

„Ich habe mich unter anderem die letzten Tage nicht ganz so viel gemeldet, denn mir ging‘s gesundheitlich nicht so 1A. Ich habe mir ne fette Blasenentzündung zugezogen“, führt Bibi genauer aus. Auch als Unterschrift unter ihre Story schreibt sie, sie habe sich nicht immer 1A gefühlt.

„Nicht immer 1A gefühlt“: Bibi Claßen kämpft seit Tagen mit übler Blasenentzündung

Da die Blasenentzündung alleine mit Hausmitteln und Kräutertee nicht wegging, erzählt Bibi Claßen auf dem Parkplatz aus dem Auto, dass sie sich vor dem verlängerten Pfingstwochenende nun doch medizinische Unterstützung gesucht hat. „Bevor ich übers lange Wochenende mich noch zwei, drei Tage quäle, bin ich jetzt in so ne Ambulanz gefahren und hoffe, dass die mir ein Rezept ausstellen und das dann ganz schnell wieder weggeht.“, so Claßen. Im Anschluss fragt sie ihre Follower noch nach Tipps und Erfahrungen.

Verwendete Quellen: instagram.com/bibisbeautypalace