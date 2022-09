Bier und Spiele: Prinz Harry spricht Deutsch, Meghan kuschelt mit Fans in Düsseldorf

Von: Annemarie Göbbel

Was für ein Spektakel. Im Rahmen ihrer Europa-Tour wurden Meghan Markle und Prinz Harry bei ihrem Auftritt für die „Invictus Games“ 2023 in der Rheinmetropole bei strahlendem Sonnenschein gefeiert wie Rockstars. Prinz Harry eröffnete seine Rede sogar mit ein paar Brocken Deutsch.

Düsseldorf – Bester Laune präsentierte sich das Herzogspaar von Sussex in Düsseldorf und ließ sich von mehreren Hunderten von Fans auf dem roten Teppich feiern. Meghan Markle (41) ging sogar für Selfies auf Tuchfühlung mit der Fangemeinde, umarmte wartende Fans und gab Autogramme. Für eine ganz besondere Charmeoffensive sorgte allerdings Prinz Harry (37) bei seiner Rede auf der Pressekonferenz.

Bier und Spiele: Prinz Harry spricht Deutsch beim Schaulauf mit Meghan in Düsseldorf

Getreu dem Motto: Gute Vorbereitung ist alles, hatte der britische Prinz sogar ein paar Sätze Deutsch auf dem Kasten. Überraschend eröffnete er dem erstaunten Publikum: „Hallo Düsseldorf, wir, Meghan und ich freuen uns sehr, heute hier zu sein.“ Offenbar hatte Harry auch einen kleinen Crashkurs im rheinischen Lokalkolorit genossen, denn er witzelte weiter: „Ich habe gehört, das Bier hier ist besser als in Köln. Ist das wahr?“ Applaus und weiter: „Das müssen wir herausfinden. Ich kann mir keinen besseren Grund als diesen heißen Tag vorstellen.“

Laut Deutscher Presse Agentur hatte sich der Herzog von Sussex, gekleidet in ein legeres graues Sakko ohne Krawatte, bei der Stadt Düsseldorf und der Bundeswehr für deren Bereitschaft, die Invictus Games 2023 auszurichten bedankt. Dafür sei er ihnen als Initiator und Schirmherr „auf ewig dankbar“. Meghan strahlte an Prinz Harrys Seite in einem elfenbeinfarbenen Strick-Neckholder-Top von „Anine Bing“ und einer weit ausgestellten „Brandon Maxwell“-Hose.

INVICTUS GAMES DÜSSELDORF 2023

VOM 9.- 16. SEPTEMBER 2023 Die 2014 durch Harry, Duke of Sussex initiierten Invictus Games werden 2023 erstmals in Deutschland stattfinden. Die Bundeswehr und die Stadt Düsseldorf sind stolz, gemeinsam Gastgeber für dieses einzigartige, internationale Sportfestival sein zu dürfen. Mit den 6. Invictus Games in Düsseldorf ist es unser Ziel, an Seele und Körper verwundeten, verletzten und erkrankten Soldatinnen und Soldaten eine größere Wahrnehmung und Anerkennung in der Gesellschaft zuteilwerden zu lassen und ihren Weg in der Rehabilitation zu unterstützen. Unter dem Motto „A Home For Respect.“ begrüßt die Stadt gemeinsam mit der Bundeswehr rund 500 Wettkämpferinnen und Wettkämpfern aus über 20 Nationen sowie rund 1.000 Familienangehörige und Freunde zu Wettkämpfen in zehn Disziplinen.

Harry und Meghan begeistern die Düsseldorfer mit ihrem Auftritt

Prinz Harry und seine Frau Meghan kamen nach Düsseldorf, um für die „Invictus Games“ 2023 zu werben – die beiden wurden gefeiert wie Rockstars. © Oliver Berg/dpa & Rolf Vennenbernd/dpa

Nach dem Bad in der Menge ging es schließlich für die Sussexes entspannt zum offiziellen Teil über. Im Rathaus trugen sich Harry und Meghan in das Goldene Buch der Stadt ein. Auch eine Schifffahrt auf dem Rhein stand für die beiden Wahlkalifornier auf dem Programm. Die Pressekonferenz sah eigentlich keine Überraschungen vor, weil keine spontanen Fragen gestellt werden durften und so verlief die ganze Veranstaltung wie im Bilderbuch.

Hatte es im Vorfeld viel Presse zu der Sicherheitsfrage auf der Europatour des Herzogspaares von Sussex gegeben, war davon nichts zu bemerken. Offenbar waren die Bodyguards, für die Harry und Meghan selbst aufkommen mussten, so gebrieft, dass sie sich unauffällig mit dem Tross bewegten. In Sachen Sicherheit geht Prinz Harry keine Kompromisse ein und verklagte sogar das britische Innenministerium, weil ihm der Schutz für seine Familie bei einem anstehenden Londonbesuch nicht ausreichend erschienen war. Verwendete Quellen: Instagram.com, express.co.uk, dpa