„Mächtig stolz“: Gianluca zeigt nach „Biggest Loser“ seinen enormen Abnehmerfolg

Auf Instagram zeigt Gianluca seinen Abnehmerfolg © Sat.1/Willi Weber & Instagram/Gianluca

„Biggest Loser“-Kandidat Gianluca litt lange unter seinem Übergewicht. Doch jetzt präsentiert er seinen neuen Body stolz auf Social Media.

Köln – Übergewicht ist für viele Menschen nicht nur eine körperliche, sondern vor allen Dingen eine psychische Belastung. Zwar versuchen Body-Positivity-Bewegungen seit einiger Zeit das Stigma um die überschüssigen Pfunde auszumerzen, trotzdem sind immer noch viele Menschen unzufrieden mit ihrem Körper. So ging es auch „The Biggest Loser“-Kandidat Gianluca (24). In seinen Jugendjahren nahm der Kölner um die 40 Kilo zu, doch mithilfe einer strikten Diät hat er jetzt endlich sein Traumgewicht erreicht. Auf Instagram lässt er seine Fans daran teilhaben.

Wie Gianluca in dem sozialen Netzwerk schreibt, machte er vor kurzem eine ziemlich schlechte Phase durch. Heute gehe es ihm jedoch endlich besser. Neben einen Schnappschuss, der ihn nackt von der Seite zeigt, schreibt er: „Ich stand heute auf der Waage und dachte mir Gianluca du hast es geschafft! Du hast deine Mentalität sowie das Gewicht wieder im Griff und kannst mächtig stolz auf dich sein.“ Ein echter Meilenstein für den TV-Star.

„The Biggest Loser“-Kandidat Gianluca will sich endlich nicht mehr mit anderen vergleichen

In seinem Beitrag spricht Gianluca auch darüber, wieso er zuletzt wieder eine Krise durchlebte. „Was ich ständig mache und was dazu beiträgt, dass ich unglücklich werde, ist vergleichen“, erklärt er seinen circa 13.000 Followern, „ich muss damit aufhören und endlich zulassen, glücklich zu werden.“ Weise Worte von dem ehemaligen Teilnehmer der Abnehm-Show. Heute will der Mittzwanziger positiv in die Zukunft blicken: „Das bin ich und mein Körper und ich danke ihm, dass er die Krise so gut mit mir überstanden hat.“

Seine Fans finden das Bild ihres Stars natürlich super. In der Kommentarspalte hagelt es Komplimente für den heißen Schnappschuss und viele Instagram-Nutzer fühlen sich inspiriert von Gianlucas Durchhaltevermögen. „Ich feiere dich so extrem“, schreibt beispielsweise eine Userin, während ein anderer findet: „Sehr gut gelungen, wir sind alle stolz auf dich!“ Für Gianluca kann also endlich das Leben mit seinem Traumkörper beginnen.