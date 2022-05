Bikinis, Fame und Luxus: Die schönsten Bilder der Geissens-Töchter Shania und Davina Geiss

Von: Matthias Kernstock

Shania Tyra Geiss (17) und Schwester Davina Shakira Geiss (18) sind im Fernsehen groß geworden: An der Seite ihrer berühmten Eltern haben sich die beiden Mädchen bei „Die Geissens“ in den vielen Jahren vor der Kamera verwandelt: Hier sind die schönsten Bilder der beiden.

1 / 26 Shania Tyra Geiss (17, links) und Schwester Davina Shakira Geiss (18) sind im Fernsehen groß geworden. © Instagram

2 / 26 Davina Geiss ist die ältere der beiden Töchter von Carmen und Robert Geiss. Sie ist bereits volljährig. © Instagram The real davina geiss

3 / 26 Davina Geiss zeigt ihre Weiblichkeit auf ihrem Instagramaccount, der bereits über 359.000 Follower hat. © Instagram The real davina geiss

4 / 26 Shania Geiss ist die jüngere der beiden Töchter. Sie wird im Juli 2022 18 Jahre alt. © Instagram Shania Geiss

5 / 26 Shania Geiss hat etwas weniger Follower als ihre Schwester: Gut 522.000 Fans folgen ihr bei Instagram. © Instagram Shania Geiss

6 / 26 Shania und Schwester Davina sind auf der ganzen Welt groß geworden: Ihre Eltern, Carmen und Robert Geiss, sind Multimillionäre. © Instagram Shania Geiss

7 / 26 Seit 2011 sind „Die Geissens“ bei RTL2 zu sehen. Heute sind die beiden Töchter schon groß und selbstständig. © Instagram Die Geissens

8 / 26 2013 zeigte sich Carmen bei einem Fußballturnier mit Davina und Shania in Köln. © imago stock&people

9 / 26 Davina Shakira Geiss wurde am 30. Mai 2003 in Monaco geboren. © Instagram The Real Davina Geiss

10 / 26 Davina lebt das Luxusleben und teilt schöne Momente mit ihren Freunden auch bei Instagram. © Instagram the real davina geiss

11 / 26 Shania Geiss wurde am 30. Juli 2004 in Monaco geboren. © Instagram Shania Geiss

12 / 26 Die beiden Schwestern wohnten bis 2022 gemeinsam in einer Wohnung in Monaco. © Instagram the real davina geiss

13 / 26 Shania Geiss vor einem silbernen Ferrari. Zu dem Schnappschuss im Januar 2022 schrieb die 17-Jährige: „Time to hit the road“. © Instagram Shania Geiss

14 / 26 Sowohl Davina, als auch Shania haben ein sehr enges Verhältnis zu ihren Eltern Carmen und Robert Geiss. © Instagram the real davina geiss

15 / 26 Die Weihnachtszeit verbringt Familie Geiss gerne im Luxusskiort Kitzbühel. © Instagram the real davina geiss

16 / 26 Gelebter Luxus am Traumstrand: Davina Geiss trägt Schuhe von Gucci und eine Handtasche von Yves Saint Laurent (ca. 1990 Euro). © Instagram Davina Geiss

17 / 26 Fliegen mit dem Helikopter, wie hier Shania Geiss in Saint Tropez, ist für die Geissens Standard. © Instagram Shania Geiss

18 / 26 Auch Shania Geiss lässt ihre Follower am Luxusleben bei Instagram teilhaben. © Instagram Shania Geiss

19 / 26 Shania Geiss ist stolz auf ihre Mutter Carmen Geiss. Die beiden sind die Selfie-Königinnen der Familie. © Instagram Shanie Geiss

20 / 26 Zum Muttertag gratulierte Davina Geiss ihrer Mutter Carmen Geiss mit einem Bikinifoto von Carmen: sie war früher Fitnessmodel. © Instagram the real davina geiss

21 / 26 Das ist die Aussicht von der Dachterrasse von Davina und Shanias Wohnung in Monaco. © Instagram the real davina geiss

22 / 26 Davina Geiss kennt viele andere Promis: hier feiert sie auf einer Party mit Star-Dj Robin Schulz. © Instagram Davina Geiss

23 / 26 Als Familie durch dick und dünn: Die Geissens bei Dreharbeiten 2020 in Venedig. © Marco Wolf via www.imago-images.de

24 / 26 Nur selten versuchen sich die Schwestern wie hier als Fitfluencerinnen. Davina Geiss zeigte sich kürzlich im Fitnesslook. © Instagram the real davina geiss

25 / 26 2020 hieß es, die Töchter der Real-Life-Doku-Familie Geissens sollen ein eigenes Format bei RTLzwei bekommen. © Niklas Niessner dpa

26 / 26 Ein Bild aus frühen Tagen anläßlich des zehnjährigen TV-Jubiläums von „Die Geissens": Shania und Davina Geiss auf einer Yacht mit Mama und Papa.

Mit ihrem „Jetset“-Leben aus Immobilien, Privatjets und Luxusyachten ein Millionenpublikum begeistert die Familie Geiss regelmäßig im TV. Auch Tochter Shania wurde bereits als Kind durch die Reality-Show „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ in Deutschland bekannt. Die Millionärstochter hat mittlerweile schon längst ihre eigene Karriere als Model gestartet. Aktuell ist sie jedoch wie gewohnt auf RTL2 zu sehen, wo die 20. Staffel von „Die Geissens“ läuft.

Die Familie Geiss stammt aus Köln, hat aber ihren Hauptwohnsitz im Fürstentum Monaco. Vater Robert Geiss, der im Januar 1986 gemeinsam mit seinem Bruder Michael das Sportbekleidungslabel „Uncle Sam“ gründete, verkaufte seine Firma 1995 für geschätzte 140 Millionen DM und wurde so zum Selfmade-Millionär.

1994 heiratete er die Fitnesstrainerin und Verkäuferin Carmen Geiss. Carmen wurde 1982 zur „Miss Fitness“ gekürt und sammelte an der Seite von Entertainer Rudi Carrell in „Rudis Urlaubsshow“ schon erste TV-Erfahrungen. Nach vielen vergeblichen Versuchen und Fehlgeburten folgte am 30. Mai 2003 endlich das lang ersehnte Wunschkind. Tochter Davina Shakira wurde als erste Tochter von Carmen und Robert Geiss geboren. Am 30. Juli 2004 folgte die jüngere Schwester Shania Tyra Maria.