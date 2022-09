Vorstufe von Hautkrebs: Bill Kaulitz erhielt schockierende Diagnose bei Kontrolluntersuchung

Bill Kaulitz ist der Schwager von Heidi Klum. © Instagram/Bill Kaulitz & Imago

Bill Kaulitz lässt sich regelmäßig beim Arzt durchchecken. Nun appelliert der Tokio Hotel-Star an seine Fans dasselbe zu tun. Grund dafür ist seine Diagnose.

Los Angeles – Bill Kaulitz feierte kürzlich mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz seinen 33. Geburtstag. Zu diesem Anlass ging es für die Tokio Hotel-Boys zum „Burning Man Festival“ in die Wüste des Bundesstaates Nevada, USA. Mit von der Partie natürlich Toms bessere Hälfte Heidi Klum (49) und Familienfreund Thomas Hayo (53). Alle leben bereits seit Jahren in den USA – da war es für die Stars ein leichtes in den Privatflieger zu steigen und zum Festival zu fliegen.

Dennoch gab es zum 33. Geburtstag des Bandmitgliedes nicht nur gute Nachrichten, wie er kürzlich mit seinen über 700.000 Followern auf Instagram teilte. Bill postet ein Bild, das ihn auf dem Bauch liegend auf einem Arztstuhl zeigt, sein Rücken ist freigelegt. Zu dem Schwarz-Weiß-Foto schreibt der Sänger, dass die Ergebnisse seiner Biopsie zurückgekommen seien und er die Diagnose Vorstufe zu Hautkrebs erhalten habe.

Bill Kaulitz: „Tut euch selbst einen Gefallen und macht dasselbe“

Aber es gibt Grund zu Aufatmen, denn es sei frühzeitig erkannt worden und alle Zellen konnten entfernt werden. Der 33-Jährige schreibt: „Zum Glück lasse ich mich regelmäßig untersuchen und sie haben es rechtzeitig entdeckt“. Der Tokio Hotel-Star gibt sich optimistisch: „Nach meiner kleinen Operation heute und der Entfernung aller Zellen sollte alles gut sein“.

Trotzdem möchte der Influencer dieses prägende Ereignis nutzen, an seine Anhänger zu appellieren, sich auch regelmäßig untersuchen zu lassen. Bill selbst gehe alle sechs Monate zur Vorsorgeuntersuchung – nach der jetzigen Diagnose sei dies ohnehin notwendig. Bill ruft seine Fans auf: „Tut euch selbst einen Gefallen und macht dasselbe. Lasst euch auf Hautkrebs untersuchen!“.

Was für eine Schocknachricht – nicht nur für Bill, sondern auch für seine Fans, die mit ihrem Tokio Hotel-Star fiebern und ihrer Sorge in den Kommentaren unter Bills neuestem Instagram-Beitrag Ausdruck verleihen. Zahlreiche Nutzer knüpfen an die Diagnose an und wünschen dem Sänger, dass er hoffentlich gesund bleibe und auf sich aufpassen solle. Andere User drücken ihre Erleichterung aus: „Schön, dass es dir gut geht“.