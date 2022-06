„Ja, doch, wäre ganz schön“: Bill Kaulitz spricht offen über seinen Kinderwunsch

Bill Kaulitz ist Heidi Klums Schwager © IMAGO

Bill Kaulitz wünscht sich insgeheim Kinder und würde gerne eine Familie gründen. Der Sänger will aber kein alleinerziehender Vater sein.

„Tokio Hotel“-Star Bill Kaulitz (32) sehnt sich nach einer eigenen Familie! Der Sänger wartet bisher noch darauf, sein großes Liebesglück zu finden. Während sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz (32) gerne in aller Öffentlichkeit mit Ehefrau Heidi Klum (49) turtelt, geht Bill weiter als Single durchs Leben. In der Vergangenheit hatte der „Durch den Monsun“-Interpret angegeben, bereits mit Frauen und Männern eine Beziehung geführt zu haben. Die große Liebe war aber leider nicht dabei.

Dabei wünscht sich Bill insgeheim, eine eigene Familie zu gründen. Dieses intime Geständnis macht er nun im Interview mit der Schweizer Zeitschrift annabelle. „Je älter ich werde, desto eher denke ich: Ja, doch, wäre ganz schön“, verrät er. Allerdings will Bill erst mit der richtigen Person an seiner Seite Kinder haben. „So als alleinerziehender Papa kann ich mir das nicht vorstellen, aber wenn ich in einer Beziehung wäre, und ich würde mich darin super fühlen, dann schon“, erklärt er.

Bill Kaulitz: „Es muss einfach klick machen“

Und wie kann Mann oder Frau Bills Herz erobern? „Ich glaube, am Ende ist das ganz romantisch bei mir. Die Person muss mich irgendwie herausfordern, mich zum Lachen bringen“, offenbart der Musiker. „Es gibt viele Menschen, die brauchen einen Partner oder eine Partnerin. Aber ich brauche das nicht, um glücklich zu sein.“ Denn auch ohne Beziehung fühlt sich Bill erfüllt: „Ich habe einen Zwillingsbruder, ich habe eine Karriere, ich brauche niemanden, der mich finanziell unterstützt. Es muss einfach klick machen.“

Lange Zeit sprach der Wahl-Kalifornier nicht offen über seine sexuelle Orientierung. Die Frage habe ihn früher „überfordert“, gibt Bill ganz offen zu: „Ich habe ohnehin den Druck gehabt, auch von meinen Bandkollegen und dem Management, dass ich Single sein muss. Wenn ich eine Beziehung hatte, durfte das nie an die Öffentlichkeit. Für mich war klar, meine Aufgabe ist die Karriere und alles andere kommt danach.“ Auch heute habe sich wenig an seinen Prioritäten geändert. „Es ist wie beim Zwilling: Ich komme nur im Doppelpack. Man muss mich und meine Karriere zusammen wollen“, stellt Bill klar.