Bill Kaulitz will nicht ohne Zwillingsbruder Tom sein

Bill Kaulitz (r) und sein Bruder Tom. © Gerald Matzka/dpa

Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz und sein eineiiger Zwillingsbruder Tom leben und wohnen ganz nah beieinander und verbringen viel Zeit miteinander. Und das wollen beide auch genau so haben, sagt Bill.

Hamburg - Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz (33) und sein Bruder Tom sehen sich trotz Toms Ehe mit Model und Moderatorin Heidi Klum (49) fast jeden Tag. „Wir wohnen ganz nah aneinander. Wir sind nur 15 Minuten voneinander entfernt, was ganz schön ist. Tom ist eigentlich fast jeden Tag bei mir. Unser Musikstudio ist bei mir im Haus“, sagte Kaulitz der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Die Brüder seien dabei eng miteinander verbunden. „Ja, wir sind ganz close. Was auch schön ist. Denn wir sind alle total Familienmenschen. Und wir sind sehr beieinander.“

Für Kaulitz liegt das Geheimnis dieser engen Geschwisterliebe darin, dass Tom und Bill eineiige Zwillinge sind. „Tom und ich, wir sind ja wie ein Mensch. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie das wäre ohne den anderen. Eigentlich tun uns immer alle Leute leid, die keinen eineiigen Zwilling haben. Das ist so schade. Das Leben ist so viel schöner, wenn man jemanden dabei hat.“ Kaulitz und sein Bruder Tom wohnen seit 2010 in Los Angeles. Tokio Hotel gründeten sich 2001 in Magdeburg, bekannt wurde die Band 2005 mit dem Hit „Durch den Monsun“. dpa