„Hast dich daneben benommen“: Brüder-Zoff bei Bill und Tom Kaulitz

Zwischen Bill und Tom Kaulitz hat es ordentlich gekracht © IMAGO / APress

Bill und Tom Kaulitz verstehen sich eigentlich blendend. Doch auch bei den „Tokio Hotel“-Brüdern gibt es manchmal Streit.

Los Angeles – Eigentlich passt zwischen Bill und Tom Kaulitz (beide 33) kein Blatt Papier. Die Zwillinge sind seit ihrer Kindheit ein Herz und eine Seele und verbringen nicht zuletzt durch ihre gemeinsame Band „Tokio Hotel“ regelmäßig Zeit miteinander. Bevor Tom seine jetzige Frau Heidi Klum (49) kennen und lieben lernte, wohnten die zwei Stars aus Magdeburg sogar in einem Haus. Doch auch zwischen den Kaulitz-Brüdern gibt es manchmal Streit. In ihrem gemeinsamen Podcast „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“ berichteten Bill und Tom jetzt von einer kürzlichen Auseinandersetzung.

Zwar haben sich die „Tokio Hotel“-Musiker mittlerweile wieder vertragen, doch wenn es um den Auslöser des Zoffs geht, sind sich die beiden Wahl-Amerikaner offenbar noch immer nicht ganz einig. Während Bill der Meinung ist, dass Tom sich schlicht und ergreifend unmöglich verhalten habe, findet Tom wiederum, dass Bill durch seine penetrante Art einfach das Fass zum Überlaufen gebracht habe. Wer letztendlich Recht hat, wissen wohl nur die zwei Brüder selbst.

Bill und Tom Kaulitz besprechen ihren Streit in ihrer neuesten Podcast-Folge

„Was mir mal aufgefallen ist, wir haben uns diese Woche mal wieder richtig gestritten seit ganz langer Zeit“, richtet Tom in der aktuellen Ausgabe des Podcasts „Kaulitz Hills“ das Wort an seinen Bruder. Doch Bill kontert sofort: „Und warum? Weil du dich daneben benommen hast!“ Damit die Situation nicht noch einmal eskaliert, einigen sich die „Durch den Monsun“-Stars schnell darauf, dass beide zum Zeitpunkt der Diskussion „on the edge“ waren und ihre Zündschnur deshalb ziemlich schnell abbrannte.

Trotzdem will Tom das Thema noch nicht ganz abhaken. „Ich hab die Tour vorbereitet. Ich bin gestresst. Wir hatten wahnsinnig viel zu tun. Ich musste die Songs schon vorbereiten, damit wir bei den Proben nicht bei Null anfangen. Und das weißt du auch“, gibt er Bill eindrücklich zu verstehen, „ich mag das ja, wenn wir kreativ zusammen sind. Aber du hast mich in dem Moment einfach mit anderen Sachen abgelenkt.“