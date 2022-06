Wegen Teenager-Star Billie Eilish: Hunderte Fans zelten vor den Konzerthallen in Deutschland

US-Star Billie Eilish spielt vor ausverkauften Hallen in Deutschland © John Locher/AP/dpa / IMAGO / Ralph Peters

In den 90er-Jahren waren es die Backstreet Boys und Take That. Auch in den 2000ern campten mehrere tausende Fans vor den Konzert-Hallen, als Tokio Hotel oder andere Teenager-Stars am Abend die Konzertbühne betraten. Nun campt auch die neue Generation vor den Hallen.

Köln - Es ist früh morgens. Die Eingangshalle vor der Lanxess Arena in Köln, wie auch vor der Festhalle in Frankfurt und anderen europäischen Städten ist voller Fans - dabei ist es gerade erst sieben Uhr in der Früh. Doch auf was warten die zum Teil jungen Teenager? Es ist US- und Teenie-Star Billie Eilish.

US-Star Billie Eilish: Die 20-Jährige spielt vor ausverkauften Hallen in Deutschland

Mit „Bad Guy“ und „Bury A Friend“ schoss die heute 20-Jährige 2019 an die Spitze der Charts - nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Mit gerade einmal 16 Jahren wurde sie zum absoluten Teenie-Star einer ganzen Generation. Gemeinsam mit ihrem Bruder nahm sie in ihrem Kinderzimmer ihre heute größten Hits auf.

Nun spielt sie vor ausverkauften Hallen in ganz Deutschland. Ihre Texte sind düster und deep - doch sie berühren die Fans, können jede einzelne Zeile mitsingen. Auch für der Lanxess Arena in Köln warten ihre Fans seit Stunden - hören die Songs von Billie Eiish rauf und runter.

Es ist ein Ausnahmezustand, der schon in den frühen Morgenstunden in den Großstädten vor den Konzerthallen herrscht. Wegen Billie Eilish campen hunderte von Fans seit geraumer Zeit vor den Eingangshallen - denn sie wollen in die erste Reihe. „Ich stand seit sechs Uhr an, weil ich in die erste Reihe wollte. Billie Eilish ist für mich mein größtes Vorbild, ich finde mich in ihren Songtexten einfach wieder und will alles aus nächster Nähe miterleben“, so ein Fan zu IPPEN.MEDIA.

Die 19-Jährige ist immer für eine Überraschung gut. Im vergangenen Jahr zeigte Billie Eilish ihren neuen Look. Sie verabschiedete sich von ihren grün-schwarzen Haaren und ließ sie sich blond färben.