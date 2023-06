„Bin fix und fertig“: Jasmin Tawil hat ihren Sohn wieder

Teilen

Hinter Jasmin Tawil liegen keine einfachen Wochen, doch nach einigen Strapazen hat sie es nun zurück nach Deutschland geschafft. Ihr Sohn Ocean musste dahingegen vorerst in Costa Rica bleiben © Screenshot/Instagram/Jasmin Tawil

Schwere Zeiten: Jasmin Tawil (40) wurde in Cosat Rica ihr Sohn Ocean entzogen. Zurück in Deutschland sind Mutter und Sohn endlich wieder vereint.

Das waren einige harte Monate für Jasmin Tawil: In ihrer Wahlheimat Costa Rica lief ihr Leben völlig aus dem Ruder, als sich ihr Partner als gewalttätig entpuppte. Sie selbst geriet in eine psychische Notlage, wurde im März diesen Jahres in San José verhaftet und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Schließlich durfte sie Ende März nach Deutschland ausreisen.

Ihr damals dreijähriger Sohn Ocean aber wurde ihr entzogen. Zwar durfte auch er schließlich nach Deutschland ausreisen, kam aber zunächst für einige Wochen in einer Pflegefamilie unter. Das zuständige Jugendamt musste die Vorfälle erst prüfen und sicherstellen, dass für das Kind keine Gefährdung besteht.

Mutter und Sohn endlich wieder vereint

Ihr Sohn wurde laut BILD vom Kölner Jugendamt zu ihr nach Husum gebracht. „Ich habe vor der Tür meiner Wohnung auf ihn gewartet. Als Ocean dann um die Ecke kam, sind wir aufeinander zu gerannt, sind uns in die Arme gefallen. Ich kann es noch gar nicht fassen, bin fix und fertig. Mir kommen immer wieder die Tränen“, erzählte Jasmin Tawil.

Nun sind Mama und Sohn einfach nur glücklich, dass sie wieder zusammen sind. Laut der Schauspielerin habe das Jugendamt nach einer eingehenden Überprüfung ihrer persönlichen Situation keinerlei Gründe gesehen, warum ihr Sohn nicht bei ihr leben sollte. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland hatte die ehemalige GZSZ-Schauspielerin nämlich schnell eine Wohnung und einen Job gefunden.