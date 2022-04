„Bin gerne auf dem Sofa“: Schlagerstar Kerstin Ott verrät, warum sie kaum Sport macht

Kerstin Ott entspannt gerne auf dem Sofa © Britta Pedersen/dpa

Kerstin Ott ist ein stolzer Couchpotato. Der innere Schweinehund der Schlagersängerin sei einfach gewaltig.

Mit Sport kann man sie jagen: Schlagerstar Kerstin Ott (40) outet sich als echter Bewegungsmuffel. Obwohl sie aufgrund ihres Berufs regelmäßig auf der Bühne Vollgas gibt und ihren Fans einheizt, bevorzugt sie privat einen deutlich gemütlicheren Lebensstil. Denn wenn es um Sport geht, folgt die Sängerin gerne dem Motto ihres neuen Songs: „Einfach nein“! Im Interview mit t-online.de gesteht sie, eine waschechte Couchpotato zu sein: „Ich müsste gerne mehr machen. Nein, mal ehrlich: Ich mag Sport, aber mein Schweinehund ist einfach riesig.“

Disziplin scheint also das große Problem von Kerstin Ott zu sein, wenn es um Bewegung geht. „Wenn ich mich aufgerafft habe, freue ich mich immer sehr. Man fühlt sich dann echt gut“, gibt sie zu. Gleichzeitig betont die Musikerin lachend: „Aber ich bin auch gerne auf dem Sofa unterwegs.“ Ehrliche Worte, mit denen sich viele Fans sicher identifizieren können. Motivation zum Training findet Kerstin Ott besonders durch eine befreundete Fitnesstrainerin, die sie „mindestens zweimal die Woche durch die Gegend“ scheuche. Und auch ihre Bühnenauftritte zählen sicher als Workout, denn schließlich performt die Künstlerin nicht nur vom Sofa aus.

Kerstin Ott: „Irgendwann wird es körperlich ein bisschen schlechter“

Viel Bewegung hilft bekanntlich dabei, ein langes und gesundes Leben zu führen. Wie Kerstin Ott offenbart, würde sie gerne 100 Jahre alt werden: „Ja, das muss ich schaffen.“ Angst vor dem Älterwerden habe sie nicht. „Jedes Jahrzehnt hat seine Plus- und seine Minus-Geschichten. Irgendwann wird es körperlich ein bisschen schlechter. Aber so ist das eben…“, weiß sie. Allerdings habe sich die „Die immer lacht“-Interpretin als echtes Gewohnheitstier erst daran gewöhnen müssen, plötzlich nicht mehr in ihren 30ern zu sein. „Mit der Zahl an sich habe ich kein Problem. Bei der 50 könnte das anders aussehen. Das ist für mich so die Mitte“, fügt sie hinzu.

Mit ihrer Partnerin Karolina Köppen hat Kerstin Ott eine starke Frau an ihrer Seite, mit der sie seit vielen Jahren gemeinsam durchs Leben geht. „Ich komme an mit Karolina, die Tür geht auf und wir sind in unserer Wohlfühloase“, schwärmt die Schlagersängerin über ihr Liebesglück.