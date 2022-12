„Bin halt ein Fresskopf“: Jenny Frankhauser zeigt ihren Bauch 12 Wochen nach der Geburt

© Instagram: jenny_frankhauser

Vor 12 Wochen ist das Baby von Jenny Frankhauser auf die Welt gekommen. Nun zeigt die frisch gebackene Mutter ihren Bauch auf Instagram.

Jenny Frankhauser (30) zeigt ihren Bauch in ihrer Instagram Story. Der Reality-TV-Star und ihr Partner Steffen König (31) sind vor zwölf Wochen Eltern von einem kleinen Jungen geworden. Dieser heißt Damian Andreas König. Die Zeit seit der Geburt vergeht für die junge Familie wie im Flug und Mama Jenny legt ihren Fokus auf das Baby und nicht auf eine Diät. Doch in ihrer neuen Instagramstory wird die 30-jährige nun gefragt, ob sie immer noch schwanger sei.

Die 30-jähige nimmt die Frage mit Humor und postete ein Video auf Instagram: Zuerst zeigte sie einen kurzen Ausschnitt aus einem älteren Video, als sie noch mit einer großen Babykugel schwanger war. Daraufhin ist sie mit dem kleinen Damian im Arm zu sehen. Sie selbst ist der Meinung, dass ihr Bauch noch relativ groß ist, denn sie schreibt in ihrer Story: „Irgendwas ist bei mir nicht richtig. Konnte es nicht fassen, Hatte selbst auch nicht erwartet, dass mein Bauch so bleibt.“ Außerdem postete sie noch einige weitere Fotos und Videos von ihrem aktuellen Bauchumfang.

Die Fans finden ihren Bauch normal für 12 Wochen nach der Geburt

Die Influencerin bekam aufgrund ihrer Instagram Story einiges an positivem Zuspruch. Deshalb postete sie ein weiteres Video, indem sie emotional meint: „Eure Nachrichten haben mich zu Tränen gerührt. Vielen Dank, was ihr mir so schreibt. Das ich normal bin und perfekt, wie ich bin.“ Außerdem sagt sie: „Ich wusste damals schon, dass es so sein wird. Ich bin halt ein Fresskopf und hab viel zugenommen – Es waren am Ende 30 Kilo in der Schwangerschaft. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass mein Bauch so groß bleibt.“ Doch der Zuspruch der Fans beruhigt die Mutter.