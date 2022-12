„Dann bin ich halt abgehoben“: Oliver Pochers Frau Amira trägt nur Luxus-Marken

Von: Lisa Klugmayer

Ist teuer auch immer besser? Für Amira Pocher auf jeden Fall. In der neuen Folgen ihres Podcasts diskutieren sie mit Ehemann Oliver Pocher, warum sie nur Luxusmarken trägt.

Köln - „Heute dreht sich alles ums Geld“, kündigt Amira Pocher (30) am Anfang der neuen Podcast-Folge an. Auch das Konsumverhalten der Moderatorin wird zum Thema. Denn Amira gibt gerne viel Geld für Klamotten aus - zum Leidwesen von Oliver Pocher (44).

„Ja, ich gebe gerne und viel Geld für meine Klamotten aus“, stellt Amira Pocher ohne zu Zögern klar. „Das habe ich aber immer schon gemacht - in Relation zu meinen Einnahmen“. Ein Grund dafür sei die Qualität. „Ich habe mir letztens bei Zara eine Jogginghose geholt. Mache ich nie wieder“, erzählt sie weiter.

Nach einer Stunde hätte sich die Billig-Jogginghose gepellt. „Die sieht aus, als wäre sie zehn Jahre alt. Landet jetzt im Müll. Da kriege ich Aggressionen“. Amira Pocher ist dabei völlig klar, wie das vielleicht bei ihren Hörern ankommen könnte. „Und dann bin ich halt abgehoben. Aber ich zeige ja wohl oft genug, dass ich ‚down to earth‘ bin und ich laufe zu Hause sowieso immer nur im Jogginganzug herum“, so die Moderatorin.

Gewusst? Oliver Pocher war mal mit Annemarie Carpendale zusammen Annemarie Carpendale und Oliver Pocher waren tatsächlich von 2002 bis 2004 ein Paar. Nach zahlreichen Beziehungen und seiner ersten Ehe mit Sandy Meyer-Wölden, kam er mit Amira zusammen. 2019 heirateten die beiden. Im selben Jahr kam ihr erster gemeinsamer Sohn auf die Welt. 2020 folgte Söhnchen Nummer zwei.

„Oberflächlicher Frauenscheiß“: Oliver Pocher hält von Amiras Markenklamotten gar nichts

Oliver Pocher ist bekanntlich nicht auf den Mund gefallen und gibt auch seiner Frau Amira kräftig Konter. Den so „down to earth“ ist Amira dann wohl doch nicht. „Du hast Balenciaga-Weihnachtssocken“, wirft der Comedian ein. Socken der Luxusmarke kosten zwischen 80 und 95 Euro - ein teurer Spaß.

„Die waren ein Geburtstagsgeschenk. Die habe ich mir nicht selber gekauft“, wehrt sich Amira prompt. Doch ob selbst gekauft oder nicht, Markenklamotten sind „oberflächlicher Frauenscheiß“, so Oliver Pocher knallhart.

Dann hat Amira Pocher auch genug und wechselt das Thema und plötzlich wird Lilly Becker diskutiert. Diese hat sich nämlich von ihrem Ex, Model Pierre Uebelhack, satte 500 Tausend Euro geliehen. Die Pochers thematisieren das Drama in ihrem Podcast und sind geschockt darüber, wie man jemandem so viel Geld leihen kann. Verwendete Quellen: Podimo/Die Pochers - Folge 38 „Crusty, der Clown“