„Bin keine Mallorca-Sängerin“: Daniela Alfinito hat keine Lust auf den Ballermann

Schlagersängerin Daniela Alfinito (51) sieht sich selbst nicht als Sängerin am Ballermann. Die 51-Jährige bringt am 9. Januar ihr viertes Album namens „Frei und grenzenlos“ heraus. Ihre ersten drei Alben haben es in Österreich sofort an die Spitze geschafft – nun bleibt abzuwarten, ob es mit ihrem vierten Werk genauso ist. Doch trotz ihres Erfolges ist Daniela Alfinito überraschend bodenständig. So arbeitet sie neben ihrer Karriere als Schlagersängerin in der Altenpflege.

„Ich bin keine Mallorca-Sängerin und will es auch nie werden.“

In einem Interview mit „Heute“ erzählt die 51-Jährige, warum sie zusätzlich seit 30 Jahren als Altenpflegerin arbeitet: „Mit beidem mache ich Menschen glücklich. Auf der einen Seite im Heim, um den Menschen einen schönen Lebensabend zu geben. Auf der anderen Seite geht es um Seelenpflege. Ich möchte die Menschen mit meiner Musik glücklich und ihnen Mut machen. Ich bin keine Mallorca-Sängerin und will es auch nie werden. Ich möchte, dass sich die Menschen meine Texte anhören und ihr gewisses Etwas daraus ziehen, was sie brauchen.“ Ihre Grundeinstellungen scheinen nicht zu dem Leben einer Ballermann-Sängerin zu passen. Genau diese herzliche und ehrliche Art der Sängerin kommt bei ihren Fans sehr gut an.

Trotz ihres Erfolges waren die Zeiten nicht immer einfach für Daniela Anfinito: „Mein Weg war sehr, sehr steinig, doch ich bin ihn gegangen und jetzt habe ich Sand unter den Füßen.“ Nach 30 Ehejahren trennte sie sich 2021 von Mann Domenico. Das hinterließ Spuren, weshalb sie nun auch nicht aktiv auf der Suche nach einem neuen Partner ist: „Ich suche nicht. Aber sollte mich einer finden, dann nur ambulant und nicht mehr stationär. Ich lasse alles auf mich zukommen.“ Erst einmal geht es für die Schlagersängerin im November aber auf ihre große Tournee durch Österreich.