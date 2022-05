„Bin NICHT SCHWANGER“: Melissa Naschenweng dementiert Baby-Gerüchte

Melissa Naschenweng hat nach der Veröffentlichung ihrer Single „Verliabt“, die Fans mit einer weiteren geheimnisvollen Ankündigung überrascht. Jetzt stellt sie aber klar: Sie ist nicht schwanger! © IMAGO / Harald Deubert

Melissa Naschenweng hat nach der Veröffentlichung ihrer Single „Verliabt“, die Fans mit einer weiteren geheimnisvollen Ankündigung überrascht. Jetzt stellt sie aber klar: Sie ist nicht schwanger!

Lesachtal - Bevor ihre neue Single am 20. Mai veröffentlicht wurde, grübelten Melissa Naschenwengs (31) Fans bereits. Kurz zuvor hatte, die Sängerin den Namen des Songs preisgegeben. Melissa verrät, er soll „Verliabt“ heißen. Sie fügt jedoch in einem Interview mit „Heute.at“ damals hinzu „Ob ich wirklich verliabt bin oder nur der Song so heißt, erfährt ihr am 20. Mai“. In dem Song geht es um Frühlingsgefühle.

Jedoch wissen die Fans, auch mit neuem Lied, immer noch nicht, ob die Österreicherin gerade verliebt ist. Deshalb wurde jetzt nach einer geheimnisvollen Ankündigung der Sängerin ordentlich gemunkelt. Melissa klärt diese Gerüchte, aber ganz schnell auf. In ihrer Instagram-Story schreibt sie: „Bezüglich der Neuigkeiten: Ich bin nicht schwanger und auch nicht verlobt oder verheiratet“. Statt auf neues Liebesglück darf sich vielleicht auf mehr neue Musik gefreut werden?

Schlagerstar Melissa Naschenweng stellt in ihrer Instagram-Story klar: Sie ist weder schwanger noch verlobt oder verheiratet (Fotomontage) © Instagram/Melissa Naschenweng

Die Single „Verliabt“ ist die erste des neuen Albums, das im Herbst erscheinen soll. Melissa verrät auch, dass der Song einer ihrer Lieblingslieder des neuen Albums sei. Auch der Dreh am Musikvideo habe großen Spaß gemacht.