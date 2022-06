„Bin schon mal im Streit eingeschlafen“: Kerstin Ott wird bei Konflikten mit Ehefrau Karolina müde

Kerstin Ott und ihre Frau Karolina Köppen: Seit Jahren unzertrennlich. © IMAGO / Future Image

Streiten können Kerstin Ott und ihre Ehefrau Karolina anscheinend ganz gut. Was Kerstin an dieser Stelle allerdings nicht so gut kann: Wach bleiben.

Heide – Schlagerliebling Kerstin Ott (40) ist seit 2017 mit ihrer langjährigen Freundin Karolina Köppen (39) verheiratet. Und es gibt wohl keinen Zweifel daran, wie verliebt die zwei sind. Immer wieder gibt es süße Pärchen-Beiträge auf dem Instagram-Account der „Die immer lacht“-Interpretin. Mit den zwei Töchtern, die Karolina aus erster Ehe in die Beziehung mitbrachte, ist das kleine Familienglück perfekt. Oder?

Der Schlagerstar plauderte nun aus dem Nähkästchen, wie es im Hause Ott-Köppen hinter verschlossener Tür läuft. Denn, wie sich herausstellt, hat der Schlagerstar – entgegen des „Die immer lacht“-Mottos - scheinbar zu Hause nicht immer was zu lachen. Die zwei Turteltauben können sich nämlich auch so richtig fetzen: „Da herrschen italienische Verhältnisse“, beschreibt Kerstin Ott das Miteinander. Schlimm findet die Sängerin das allerdings nicht, wenn es mal kracht. Die 40-Jährige glaubt, dass es ganz wichtig sei, genau da anzusetzen, wo der Schuh drückt. Was wehtue, das sei meistens auch das, was nachher die Veränderung bringe, so der Schlagerstar.

Kerstin Ott: „Wenn ich aufgeregt bin, werde ich müde“

Aber vielleicht findet Kerstin den Ehezoff auch nicht so schlimm, weil sie ihren ganz eigenen Weg gefunden hat, damit umzugehen. So ein Streit kann ja ganz schön anstrengend werden – da fallen Kerstin auch gerne mal die Augen zu. Ja, die „die immer lacht“ sei schon einmal im Streit mit ihrer Karolina eingeschlafen, verrät die 40-Jährige lachend dem Schlagerplanet Radio. Wenn Kerstin aufgeregt sei, werde sie müde, erläutert der Schlagerstar weiter.

„Eine Nacht drüber schlafen“ nimmt die Sängerin wohl wörtlich und am nächsten Morgen ist der Streit eben auch von gestern. Ob Karolina das so gut findet, lässt Spekulationen zu, aber Kerstin weiß, wie sich angespannte Gemüter besänftigen lassen. Um ihrer Liebsten zu zeigen, dass sie sie liebt, packt die Schlagersängerin gerne mal kleine Geschenke auf ihrer Ehefrau. Da kann Karolina ihrer Kerstin sicherlich nicht lange böse sein.