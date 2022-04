„Bin so dick geworden“: Pietro Lombardi hat schon abgenommen, aber „man sieht es nicht“

Von: Stella Rüggeberg

Teilen

Pietro Lombardi sagt seinen Kilos den Kampf an und trainiert im Fitnessstudio fleißig die Pfunde weg © instagram.com/pietrolombardi

Pietro Lombardi sagt seinen überschüssigen Kilos den Kampf an. Mittlerweile wiegt der Sänger 106 Kilo und fühlt sich in seinem Körper nicht mehr wohl. Durch hartes Training habe er bereits anderthalb Kilo abgenommen, wie er stolz auf Instagram verrät.

Köln - Nach einer dreimonatigen Social-Media-Pause meldete sich Pietro Lombardi (29) im vergangenen Jahr endlich bei seinen Fans wieder. Dabei offenbarte er, er habe in seiner Abwesenheit einige Kilos zugenommen. Nun möchte er jedoch sein altes Gewicht zurück und ist dafür schon fleißig am Trainieren.

Pietro Lombardi setzt seinem Schweinehund ein Ende: anderthalb Kilo in vier Tagen abgenommen

„Ich hab so krass zugenommen, ich wiege mittlerweile 106 Kilo, ich fühle mich gar nicht mehr wohl in meinem Körper“, gab der DSDS-Star erst kürzlich in seiner Instagramstory bekannt. Dennoch könne es sich nicht aufraffen, in seinem mehrstöckigen Eigenheim die Treppen zu nutzen und fährt stattdessen gemütlich mit dem Fahrstuhl vom ersten Stock in den zweiten.

Pietro Lombardi hat schon anderthalb Kilo abgenommen © instagram.com/pietrolombardi

Nun will er seinem inneren Schweinehund ein Ende setzen und begibt sich ins Fitnessstudio: „Dadurch, dass ich so dick geworden bin, ich hab schon anderthalb Kilo abgenommen, man sieht’s aber einfach nicht“, behauptet Pietro. „Glaube, die ersten fünf bis sieben Kilo wird man einfach nicht mal sehen“, lacht der Sänger in seiner Instagramstory.

Pietro Lombardi ist kein Fan von Partys und Alkohol

Für Pietro sind allerdings schon einige Veränderungen sichtbar: „Schulter kommt langsam. Arme waren eigentlich immer ganz gut“, erklärt er. Wie viel der Sänger noch abnehmen möchte, verrät er nicht. Seine Fans wird er aber sicherlich regelmäßig auf dem Laufenden halten.

Vor einiger Zeit offenbarte Pietro seinen Fans, dass er keinen Alkohol trinken würde. Nun verriet er, auch Partys seien nichts für ihn. Die vielen alkoholisierten Menschen um ihn herum würden ihn von solchen Veranstaltungen abschrecken. Verwendete Quellen: instagram.com/pietrolombardi